Первый сыгравший на шести Олимпиадах баскетболист завершил карьеру
Трехкратный призер Олимпийских игр, испанский баскетболист Руди Фернандес объявил о завершении карьеры в возрасте 39 лет. Спортсмен выложил в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) видео с выдающимися моментами в карьере.
«Это видео завершает невероятное путешествие. Путешествия, которое я никогда не думал, что проживу как профессиональный баскетболист до 39 лет. Я завершаю карьеру с ощущением, что был преданным игроком в каждой команде или клубе, в котором играл», — написал Фернандес.
Испанский баскетболист на недавних Играх в Париже установил рекорд, став первым представителем своего вида спорта, который принял участие в шести Олимпиадах. В Париже подобное достижение также покорилось американке Дайане Таурази.
В коллекции Фернандеса есть три олимпийские медали: серебро Пекина-2008 и Лондона-2012, а также бронза Рио-де-Жанейро-2016. Также испанец является двукратным чемпионом мира (2006, 2019) и четырехкратным чемпионом Европы (2009, 2011, 2015, 2022).
Фернандес играл за «Ховентут», мадридский «Реал», а также клубы НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Денвер Наггетс».
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