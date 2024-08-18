«Локомотив» победил ЦСКА благодаря голу на 90-й минуте

«Локомотив» победил ЦСКА в РПЛ благодаря голу Тикнизяна на 90-й минуте

Матч на поле армейцев завершился со счетом 0:1. Гол забил Наир Тикнизян. «Локомотив» повторил клубный рекорд по числу матчей с забитыми голами

Фото: Телеграм-канал ФК «Локомотив»

ЦСКА проиграл «Локомотиву» в домашнем матче пятого тура РПЛ.

Игра завершилась со счетом 0:1. Мяч на 90-й минуте забил Наир Тикнизян.

На 67-й минуте у «железнодорожников» заменили Дмитрия Баринова после столкновения головами с Виктором Давилой. У капитана «Локомотива» под глазом образовалась гематома.

«Локомотив» забил в 22 матчах РПЛ подряд — это повторение рекордной серии в истории клуба в чемпионате России.

Также 22 результативных матча у команды было с ноября 2022-го по сентябрь 2023-го, причем большая часть той серии тоже была при Михаиле Галактионове, отмечает Opta.

«Локомотив» набрал 12 очков и занимает третье место в таблице, у ЦСКА 7 очков и шестая строчка.

В шестом туре ЦСКА 24 августа примет тольяттинский «Акрон», а «Локомотив» 25 августа сыграет дома с «Ростовом».