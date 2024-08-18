Бразильская звезда джиу-джитсу досрочно проиграла межгендерный бой в США
Многократная чемпионка мира по грэпплингу и джиу-джитсу бразильянка Габи Гарсия уступила австралийскому бойцу Крэйгу Джонсу в межгендерном бою в Лас-Вегасе (США).
Поединок прошел по правилам грэпплинга и завершился во втором раунде победой Джонса удушающим приемом.
Бой чуть не сорвался в четверг на дуэли взглядов, когда Джонс схватил Гарсию за лицо, поцеловал и, смеясь, убежал. Бразильянка обругала соперника на португальском и английском и заявила, что он «пересек черту».
Гарсия давно планировала провести бой с мужчиной. Бразильянке 38 лет, ее рост составляет 187 см, а вес — 95 кг. В поединках по правилам ММА она выиграла шесть боев (еще один был признан несостоявшимся), на ее счету шесть титулов чемпионки мира по бразильскому джиу-джитсу (BJJ) и четыре титула чемпионки по грэпплингу по версии ADCC. Она член Зала славы Международной федерации BJJ.
Джонсу 33 года, он считается одним из лучших бойцов BJJ и выступил организатором турнира в Лас-Вегасе.
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