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Бразильская звезда джиу-джитсу досрочно проиграла межгендерный бой в США

Легенда джиу-джитсу Габи Гарсия проиграла Крэйгу Джонсу в межгендерном бою в США
Крэйг Джонс победил Габи Гарсию удушающим приемом во втором раунде. Бой чуть не сорвался в четверг на дуэли взглядов, когда Джонс насильно поцеловал Гарсию, а она заявила, что он «перешел черту»
Крэйг Джонс и Габи Гарсия
Крэйг Джонс и Габи Гарсия (Фото: craigjonesbjj / Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена))

Многократная чемпионка мира по грэпплингу и джиу-джитсу бразильянка Габи Гарсия уступила австралийскому бойцу Крэйгу Джонсу в межгендерном бою в Лас-Вегасе (США).

Поединок прошел по правилам грэпплинга и завершился во втором раунде победой Джонса удушающим приемом.

Бой чуть не сорвался в четверг на дуэли взглядов, когда Джонс схватил Гарсию за лицо, поцеловал и, смеясь, убежал. Бразильянка обругала соперника на португальском и английском и заявила, что он «пересек черту».

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Гарсия давно планировала провести бой с мужчиной. Бразильянке 38 лет, ее рост составляет 187 см, а вес — 95 кг. В поединках по правилам ММА она выиграла шесть боев (еще один был признан несостоявшимся), на ее счету шесть титулов чемпионки мира по бразильскому джиу-джитсу (BJJ) и четыре титула чемпионки по грэпплингу по версии ADCC. Она член Зала славы Международной федерации BJJ.

Джонсу 33 года, он считается одним из лучших бойцов BJJ и выступил организатором турнира в Лас-Вегасе.

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