На президента «Фенербахче» напали на поле во время матча суперлиги с «Гезтепе»

На президента «Фенербахче» напали на поле во время игры чемпионата Турции

Али Коч шел вдоль кромки поля во время матча с «Гезтепе», когда в него полетели бутылки, а один из мужчин с аккредитацией команды-хозяйки толкнул его в спину. Нападавшего задержали не сразу, что вызвало возмущение «Фенербахче»

Али Коч (Фото: Seskimphoto / Imago / Global Look Press)

Президент «Фенербахче» Али Коч подвергся нападению во время матча второго тура чемпионата Турции с «Гезтепе» в Измире.

Перед матчем часть болельщиков стамбульской команды не могли попасть на стадион, и руководству клуба пришлось решать этот вопрос с представителями властей.

После перерыва, когда Коч и генеральный секретарь клуба Бурак Кызылхан шли вдоль кромки поля в сопровождении охраны на свои места, в них с трибун полетели бутылки и другие предметы. Кочу преградили дорогу, и он вынужденно вышел на поле, в этот момент мужчина с аккредитацией подбежал к нему сзади и толкнул в спину. Коч упал на газон, но быстро поднялся, его увели.

В «Фенербахче» назвали инцидент «чудовищным нападением» и выразили возмущение, что атаковавшему Коча человеку позволили потом спокойно досмотреть матч и покинуть стадион.

Позднее нападавшего задержали, пишет Millyet. Коч написал на него и всех причастных заявление в полицию.

Задержанным оказался Фатих Озкан, который был одним из фигурантов расследования по скандальному дерби 2022 года между «Гезтепе» и «Алтаем». Тогда фанаты «Алтая» обстреляли трибуну болельщиков «Гезтепе» из ракетниц. После этого один из фанатов «Гезтепе» выбежал на поле, схватил угловой флажок и ударил по спине и голове вратаря «Алтая» Озана Озенча.

«Фенербахче», который возглавляет Жозе Моуринью, сыграл с «Гезтепе» вничью — 2:2.