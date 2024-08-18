На президента «Фенербахче» напали на поле во время игры чемпионата Турции
Президент «Фенербахче» Али Коч подвергся нападению во время матча второго тура чемпионата Турции с «Гезтепе» в Измире.
Перед матчем часть болельщиков стамбульской команды не могли попасть на стадион, и руководству клуба пришлось решать этот вопрос с представителями властей.
После перерыва, когда Коч и генеральный секретарь клуба Бурак Кызылхан шли вдоль кромки поля в сопровождении охраны на свои места, в них с трибун полетели бутылки и другие предметы. Кочу преградили дорогу, и он вынужденно вышел на поле, в этот момент мужчина с аккредитацией подбежал к нему сзади и толкнул в спину. Коч упал на газон, но быстро поднялся, его увели.
В «Фенербахче» назвали инцидент «чудовищным нападением» и выразили возмущение, что атаковавшему Коча человеку позволили потом спокойно досмотреть матч и покинуть стадион.
Позднее нападавшего задержали, пишет Millyet. Коч написал на него и всех причастных заявление в полицию.
Задержанным оказался Фатих Озкан, который был одним из фигурантов расследования по скандальному дерби 2022 года между «Гезтепе» и «Алтаем». Тогда фанаты «Алтая» обстреляли трибуну болельщиков «Гезтепе» из ракетниц. После этого один из фанатов «Гезтепе» выбежал на поле, схватил угловой флажок и ударил по спине и голове вратаря «Алтая» Озана Озенча.
«Фенербахче», который возглавляет Жозе Моуринью, сыграл с «Гезтепе» вничью — 2:2.
Харрис пообещала запретить «взвинчивание цен» на продукты
Вирусологи оценили риск эпидемии оспы обезьян в России
Следственный комитет Белоруссии начал расследование против стендап-комика Славы Комиссаренко
Создатель ChatGPT заблокировал иранские аккаунты за фейки о выборах в США
В Москве в одном из переходов на станции метро «Арбатская» сработала гермодверь
Читайте форум РБК-Крипто в Telegram
Доля доллара и евро при расчетах за российский экспорт упала ниже 20%
WP узнала о секретных переговорах о мире, сорванных наступлением ВСУ
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов