Рублев проиграл лучшему теннисисту мира на «Мастерс» в Цинциннати
Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в полуфинал турнира ATP серии «Мастерс» в Цинциннати (США).
В 1/4 финала 26-летний россиянин, посеянный на турнире под шестым номером, уступил итальянцу Яннику Синнеру, первой ракетке мира, со счетом 4:6, 7:5, 6:4.
Следующим соперником Синнера будет победитель пары Александр Зверев (Италия, четвертый номер рейтинга ATP) — Бен Шелтон (США, 14).
На прошлой неделе Рублев дошел до финала «Мастерса» в Монреале. На том турнире он победил Синнера в 1/4 финала.
Рублев занимает шестое место в мировом рейтинге. На счету россиянина 16 титулов ATP.
Турнир в Цинциннати с призовым фондом $6,79 млн завершится 19 августа. Он относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.
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