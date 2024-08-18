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Рублев проиграл лучшему теннисисту мира на «Мастерс» в Цинциннати

Рублев проиграл Синнеру в четвертьфинале «Мастерс» в Цинциннати
Российский теннисист в 1/4 финала турнира в Цинциннати уступил итальянцу Яннику Синнеру
Андрей Рублев
Андрей Рублев (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в полуфинал турнира ATP серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

В 1/4 финала 26-летний россиянин, посеянный на турнире под шестым номером, уступил итальянцу Яннику Синнеру, первой ракетке мира, со счетом 4:6, 7:5, 6:4.

Следующим соперником Синнера будет победитель пары Александр Зверев (Италия, четвертый номер рейтинга ATP) — Бен Шелтон (США, 14).

Рублев проиграл 30-й ракетке мира в финале турнира «Мастерс» в Монреале
Спорт
Андрей Рублев

На прошлой неделе Рублев дошел до финала «Мастерса» в Монреале. На том турнире он победил Синнера в 1/4 финала.

Рублев занимает шестое место в мировом рейтинге. На счету россиянина 16 титулов ATP.

Турнир в Цинциннати с призовым фондом $6,79 млн завершится 19 августа. Он относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.

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Иван Витченко Иван Витченко
Андрей Рублев (теннисист) теннис Янник Синнер
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