Рублев проиграл 30-й ракетке мира в финале турнира «Мастерс» в Монреале
Вторая ракетка России Андрей Рублев не смог выиграть турнир серии «Мастерс» в Монреале с призовым фондом почти $6,8 млн.
В финале россиянин, который в понедельник поднялся на шестое место в мировом рейтинге, проиграл австралийцу Алексею Попырину (30-й) со счетом 2:6, 4:6. Встреча продлилась полтора часа.
Таким образом, счет в личных встречах между Рублёвым и Попыриным стал 2-1 в пользу австралийца.
Рублев нестабильно играл на турнирах «Мастерс» в этом сезоне — он выиграл только один матч на «тысячниках» в Индиан-Уэллсе, Майами и Монте-Карло, потом взял титул в Мадриде, но уже на следующем турнире в Риме проиграл во второй встрече.
Помимо победы в Мадриде в мае, Рублев в этом сезоне также выиграл турнир в Гонконге в январе.
За финал в Монреале Рублев получит 650 рейтинговых очков и более $570 тыс. призовых.
«Мастерс» — второй по престижности уровень соревнований ATP после «Большого шлема» и Итогового турнира.
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