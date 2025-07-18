В Зале славы выставили свитер Овечкина, в котором он побил рекорд Гретцки
Свитер «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в котором тот побил рекорд по количеству заброшенных шайб в НХЛ, выставлен в Зале хоккейной славы в Торонто. Об этом сообщается в аккаунте Зала славы в соцсети Х.
«Знаменательный момент в карьере Овечкина занял свое место в экспозиции «НХЛ сегодня», — говорится в сообщении.
Овечкин, которому в сентябре исполнится 40 лет, 6 апреля побил снайперский рекорд НХЛ, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы).
Всего на счету россиянина сейчас 897 шайб и 726 передач в 1491 матче регулярных чемпионатов НХЛ.
Контракт форварда с «Вашингтоном» действует еще сезон. Супруга Овечкина Анастасия Шубская ранее говорила, что хоккеист еще сезон проведет в «Кэпиталз», после чего вернется жить в Россию.
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