В Зале славы выставили свитер Овечкина, в котором он побил рекорд Гретцки

Пресс‑служба музея опубликовала фото джерси, которое представлено в экспозиции «НХЛ сегодня»

Александр Овечкин (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Свитер «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, в котором тот побил рекорд по количеству заброшенных шайб в НХЛ, выставлен в Зале хоккейной славы в Торонто. Об этом сообщается в аккаунте Зала славы в соцсети Х.

«Знаменательный момент в карьере Овечкина занял свое место в экспозиции «НХЛ сегодня», — говорится в сообщении.

Овечкин, которому в сентябре исполнится 40 лет, 6 апреля побил снайперский рекорд НХЛ, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы).

Всего на счету россиянина сейчас 897 шайб и 726 передач в 1491 матче регулярных чемпионатов НХЛ.

Контракт форварда с «Вашингтоном» действует еще сезон. Супруга Овечкина Анастасия Шубская ранее говорила, что хоккеист еще сезон проведет в «Кэпиталз», после чего вернется жить в Россию.