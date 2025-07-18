Третья ракетка России сенсационно проиграла в 1/4 финала в Гамбурге
Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Гамбурге.
В 1/4 финала 30-летняя россиянка, посеянная на турнире под первым номером, уступила венгерке Анне Бондарь, 77-й ракетке мира, со счетом 7:6 (7:1), 3:6, 6:7 (4:7).
Следующей соперницей Бондарь будет словенка Кая Юван, 207-й номер рейтинга WTA.
Александрова занимает 16-е место в мировом рейтинге (третья из россиянок), на ее счету пять титулов WTA. В нынешнем сезоне россиянка в феврале выиграла турнир в австрийском Линце.
Турнир в Гамбурге категории WTA 250 с призовым фондом €275 тыс. завершится 20 июля.
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