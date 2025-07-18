Александрова сенсационно проиграла 77-й ракетке мира в 1/4 финала в Гамбурге

Третья ракетка России сенсационно проиграла в 1/4 финала в Гамбурге

Екатерина Александрова уступила в трех сетах венгерке Анне Бондарь

Екатерина Александрова (Фото: Hannah Peters / Getty Images)

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Гамбурге.

В 1/4 финала 30-летняя россиянка, посеянная на турнире под первым номером, уступила венгерке Анне Бондарь, 77-й ракетке мира, со счетом 7:6 (7:1), 3:6, 6:7 (4:7).

Следующей соперницей Бондарь будет словенка Кая Юван, 207-й номер рейтинга WTA.

Александрова занимает 16-е место в мировом рейтинге (третья из россиянок), на ее счету пять титулов WTA. В нынешнем сезоне россиянка в феврале выиграла турнир в австрийском Линце.

Турнир в Гамбурге категории WTA 250 с призовым фондом €275 тыс. завершится 20 июля.