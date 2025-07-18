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Спорт ,  
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Дюбуа перевесил Усика перед боем за титул абсолютного чемпиона мира

Дюбуа перевесил Усика на 7 кг перед боем за титул абсолютного чемпиона мира
Украинский боксер оказался на 7 кг легче британца. Поединок пройдет 19 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне
Александр Усик и Даниэль Дюбуа
Александр Усик и Даниэль Дюбуа (Фото: Richard Pelham / Getty Images)

Британский боксер Даниэль Дюбуа оказался тяжелее украинца Александра Усика на взвешивании перед предстоящим поединком за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

Вес британца составил 110,2 кг, украинца — 102,97 кг.

Бой пройдет 19 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

38-летний Усик, олимпийский чемпион Лондона, выиграл все 23 поединка на профессиональном ринге. На счету 27-летнего Дюбуа 22 победы и два поражения.

Дюбуа и Усик уже встречались в августе 2023 года, украинец тогда победил нокаутом в девятом раунде.

В своем последнем поединке 22 декабря Усик второй раз подряд победил британца Тайсона Фьюри, сохранив титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). После первого боя с Фьюри украинец стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, но позднее отказался от титула по версии Международной боксерской федерации (IBF).

Дюбуа в сентябре 2024 года нокаутировал соотечественника Энтони Джошуа и завоевал титул IBF.

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