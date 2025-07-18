Возглавляющий «Ростов» испанец назвал Карпина лучшим тренером в России
Испанец Джонатан Альба, который возглавляет «Ростов», считает Валерия Карпина лучшим тренером в России. Об этом он заявил «РБ Спорт».
«Он не просто хорош, он — самый лучший в России и один из лучших тренеров в мире. Я говорю так не потому, что он мой друг. Знаю, о чем говорю: я работал в Испании, в Румынии, у меня есть друзья из Италии, Франции, Англии. Знаю, как Карпин работает и какой он главный тренер», — сказал Альба.
На вопрос, чем Карпин лучше, Альба ответил: «Например, методология. Он снимает тренировки и игры, показывает игрокам после каждого занятия, объясняет тактику. Так игрок видит себя не только в матче, но и на тренировке. Карпин очень много обращает на это внимания. Так игрок будет становиться лучше каждую неделю».
Альба возглавил «Ростов» в конце февраля после ухода Карпина.
43-летний испанец работал в штабе Карпина в «Ростове» с начала 2018 года в должности главного аналитика. В 2021-м вместе с тренером перешел в национальную команду России, а в 2022-м вернулся в «Ростов».
Карпин сейчас совмещает работу в московском «Динамо» и сборной России.
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