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Спорт ,  
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Возглавляющий «Ростов» испанец назвал Карпина лучшим тренером в России

Джонатан Альба назвал Карпина одним из лучших тренеров в мире и лучшим в России
Джонатан Альба считает, что Карпин не просто лучший тренер в России, а один из лучших в мире
Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Испанец Джонатан Альба, который возглавляет «Ростов», считает Валерия Карпина лучшим тренером в России. Об этом он заявил «РБ Спорт».

«Он не просто хорош, он — самый лучший в России и один из лучших тренеров в мире. Я говорю так не потому, что он мой друг. Знаю, о чем говорю: я работал в Испании, в Румынии, у меня есть друзья из Италии, Франции, Англии. Знаю, как Карпин работает и какой он главный тренер», — сказал Альба.

На вопрос, чем Карпин лучше, Альба ответил: «Например, методология. Он снимает тренировки и игры, показывает игрокам после каждого занятия, объясняет тактику. Так игрок видит себя не только в матче, но и на тренировке. Карпин очень много обращает на это внимания. Так игрок будет становиться лучше каждую неделю».

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Спорт
Валерий Карпин

Альба возглавил «Ростов» в конце февраля после ухода Карпина.

43-летний испанец работал в штабе Карпина в «Ростове» с начала 2018 года в должности главного аналитика. В 2021-м вместе с тренером перешел в национальную команду России, а в 2022-м вернулся в «Ростов».

Карпин сейчас совмещает работу в московском «Динамо» и сборной России.

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Футбол ФК Ростов Валерий Карпин Джонатан Альба ФК Динамо Москва сборная России по футболу
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Валерий Карпин
футбольный тренер, спортсмен, футболист
2 февраля 1969 года
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