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Спорт ,  
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Экс-главу УЕФА Платини ограбили в собственном доме во Франции

Неизвестный украл около 20 медалей и кубков из резиденции 70-летнего Мишеля Платини недалеко от Марселя
Мишель Платини
Мишель Платини (Фото: Shaun Botterill / Getty Images)

Бывший глава УЕФА Мишель Платини стал жертвой ограбления в своем доме в Буш-дю-Рон (недалеко от Марселя). Об этом сообщает телеканал RTL.

Инцидент произошел 18 июля около 5:30 утра. Платини услышал шум из своего сада, а когда вышел проверить, что происходит, то увидел человека в черном и с капюшоном. После этого неизвестный мужчина скрылся.

Платини заметил следы взлома в доме. Также он обнаружил, что неизвестный украл около 20 медалей и кубков. Сумма ущерба пока не установлена, сам 70-летний Платини не пострадал.

В полиции Марселя сообщили, что начали расследование по факту этого происшествия.

Платини, чемпион Европы 1984 года и трехкратный обладателей «Золотого мяча», занимал пост главы УЕФА с 2007 по 2015 год. Осенью 2015 года он был отстранен на восемь лет от любой футбольной деятельности на фоне коррупционного скандала, однако позднее этот срок сократили до четырех лет. Отстранение истекло в октябре 2019 года.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Мишель Платини ограбление
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