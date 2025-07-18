Экс-главу УЕФА Платини ограбили в собственном доме во Франции
Бывший глава УЕФА Мишель Платини стал жертвой ограбления в своем доме в Буш-дю-Рон (недалеко от Марселя). Об этом сообщает телеканал RTL.
Инцидент произошел 18 июля около 5:30 утра. Платини услышал шум из своего сада, а когда вышел проверить, что происходит, то увидел человека в черном и с капюшоном. После этого неизвестный мужчина скрылся.
Платини заметил следы взлома в доме. Также он обнаружил, что неизвестный украл около 20 медалей и кубков. Сумма ущерба пока не установлена, сам 70-летний Платини не пострадал.
В полиции Марселя сообщили, что начали расследование по факту этого происшествия.
Платини, чемпион Европы 1984 года и трехкратный обладателей «Золотого мяча», занимал пост главы УЕФА с 2007 по 2015 год. Осенью 2015 года он был отстранен на восемь лет от любой футбольной деятельности на фоне коррупционного скандала, однако позднее этот срок сократили до четырех лет. Отстранение истекло в октябре 2019 года.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Суд рассмотрит апелляцию по делу о замене сотрудника искусственным интеллектом
В Южной Корее из-за ливней погибли четыре человека
ЕС согласовал «жесткий» пакет антироссийских санкций
Жителя Крыма задержали из-за передачи данных украинской разведке
Bloomberg узнал, какая страна обсуждает участие в плане США по Украине
В Северной Осетии двух подростков заподозрили в совершении преступлений террористической направленности
Сечин выступил за корректировку диапазона отклонения топливных цен
Власти оценили ущерб от разлива нефти в Енисее
Telegram откроет представительство в России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов