Российские синхронистки пожаловались на пропажу лестницы у бассейна на ЧМ
Российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай пожаловались, что у соревновательного бассейна на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре убрали лестницу.
«По организации есть маленькие вопросы. Сейчас мы вылезали из бассейна, опираясь на руки. Странно, что убрали лестницу — нормально нельзя было вылезти», — сказала Дорошко ТАСС.
Гайдай добавила, что изначально лестница у бассейна была.
Также спортсменки отметили неудобный график разминок и прохладную воду в бассейне из-за работы кондиционеров.
Дорошко и Гайдай показали третий результат в квалификации технической программы дуэтов. Финал в этом виде пройдет 21 июля.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе.
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