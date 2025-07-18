 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Балтика 1 1,6 x 4,3 2 5,9 Футбол Россия. Премьер-Лига Акрон Крылья Советов 1 2,3 x 3,5 2 3,2 Футбол Россия. Премьер-Лига Локомотив Сочи 1 1,65 x 4,2 2 5,2 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Динамо Махачкала 1 1,5 x 4,3 2 6,9 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Краснодар 1 6,3 x 4,4 2 1,55 Футбол Россия. Премьер-Лига Зенит Ростов 1 1,32 x 5,8 2 9,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Ахмат Рубин 1 2,25 x 3,5 2 3,15 Футбол Россия. Премьер-Лига Оренбург ЦСКА 1 5,2 x 4,25 2 1,6 Единоборства MMA. UFC 318. Новый Орлеан. Бой за титул BMF. Легкий вес. 5 раундов Макс Холлоуэй Дастин Порье 1 1,92 x 50 2 1,92 Бокс Рейтинговые бои. 12 раундов. Международные Себастьян Фундора Тимофей Цзю 1 2,4 x 17 2 1,65 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Мэнни Пакьяо 1 1,42 x 20,5 2 3,05 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 23 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Российские синхронистки пожаловались на пропажу лестницы у бассейна на ЧМ

Российские синхронистки пожаловались на убранную лестницу у бассейна на ЧМ
Майя Дорошко и Татьяна Гайдай рассказали, что у соревновательного бассейна на турнире в Сингапуре убрали лестницу, что затруднило выход из воды. При этом изначально лестница у бассейна была
Майя Дорошко и Татьяна Гайдай
Майя Дорошко и Татьяна Гайдай (Фото: Yong Teck Lim / Getty Images)

Российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай пожаловались, что у соревновательного бассейна на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре убрали лестницу.

«По организации есть маленькие вопросы. Сейчас мы вылезали из бассейна, опираясь на руки. Странно, что убрали лестницу — нормально нельзя было вылезти», — сказала Дорошко ТАСС.

Гайдай добавила, что изначально лестница у бассейна была.

Также спортсменки отметили неудобный график разминок и прохладную воду в бассейне из-за работы кондиционеров.

Дорошко и Гайдай показали третий результат в квалификации технической программы дуэтов. Финал в этом виде пройдет 21 июля.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Суд рассмотрит апелляцию по делу о замене сотрудника искусственным интеллектом

В Южной Корее из-за ливней погибли четыре человека

ЕС согласовал «жесткий» пакет антироссийских санкций

Жителя Крыма задержали из-за передачи данных украинской разведке

Bloomberg узнал, какая страна обсуждает участие в плане США по Украине

В Северной Осетии двух подростков заподозрили в совершении преступлений террористической направленности

Сечин выступил за корректировку диапазона отклонения топливных цен

Власти оценили ущерб от разлива нефти в Енисее

Telegram откроет представительство в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
синхронное плавание чемпионат мира по водным видам спорта
Материалы по теме
Российские синхронистки стали третьими в квалификации в дуэтах на ЧМ
Спорт
Россиянка фразой «могли утопить» оценила опасную ситуацию в заплыве на ЧМ
Спорт
Россиянин «немного подрался» с чемпионом ОИ во время заплыва на ЧМ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 90,97 (+0,41) Инвестиции, 07:26 Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 78,19 (+0,23) Инвестиции, 07:26
СК завел дело на главреда «Дождя» Тихона Дзядко Политика, 16:09
Владимирский губернатор пригласил Путина посмотреть на икону Боголюбского Политика, 16:06
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественников РБК и ПИК, 16:00
Лукашенко пригрозил «отрывать головы» за нехватку механизаторов Политика, 15:54
ЕС ввел полный запрет на операции с «Северными потоками» Экономика, 15:52
Возглавляющий «Ростов» испанец назвал Карпина лучшим тренером в России Спорт, 15:44
Джим Керри нашел нового покупателя особняка в Лос-Анджелесе Недвижимость, 15:42
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Овчинский подвел итоги пяти лет работы московской программы КРТ Город, 15:41
Первый за три года самолет из Москвы сел в аэропорту Геленджика Общество, 15:37
Доходы Euroclear от замороженных активов России за полгода упали на 21% Инвестиции, 15:37
Эксперт оценила последствия санкций ЕС для платежной платформы А7 Отрасли, 15:35
Почему дорожает биткоин. Все причины роста крипторынка Крипто, 15:35
В Одессе переименовали улицу Чапаева Политика, 15:33
Израиль оценил, на сколько лет отбросил ядерную программу Ирана удар США Политика, 15:30