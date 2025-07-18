Российские синхронистки пожаловались на убранную лестницу у бассейна на ЧМ

Российские синхронистки пожаловались на пропажу лестницы у бассейна на ЧМ

Майя Дорошко и Татьяна Гайдай рассказали, что у соревновательного бассейна на турнире в Сингапуре убрали лестницу, что затруднило выход из воды. При этом изначально лестница у бассейна была

Майя Дорошко и Татьяна Гайдай (Фото: Yong Teck Lim / Getty Images)

Российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай пожаловались, что у соревновательного бассейна на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре убрали лестницу.

«По организации есть маленькие вопросы. Сейчас мы вылезали из бассейна, опираясь на руки. Странно, что убрали лестницу — нормально нельзя было вылезти», — сказала Дорошко ТАСС.

Гайдай добавила, что изначально лестница у бассейна была.

Также спортсменки отметили неудобный график разминок и прохладную воду в бассейне из-за работы кондиционеров.

Дорошко и Гайдай показали третий результат в квалификации технической программы дуэтов. Финал в этом виде пройдет 21 июля.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе.