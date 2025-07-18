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Спорт ,  
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Российские синхронистки стали третьими в квалификации в дуэтах на ЧМ

Майя Дорошко и Татьяна Гайдай в технической программе дуэтов уступили более восьми баллов лидирующим австрийкам Анне-Марии и Эйрини-Марине Александри
Майя Дорошко и Татьяна Гайдай
Майя Дорошко и Татьяна Гайдай (Фото: Yong Teck Lim / Getty Images)

Россиянки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай показали третий результат в квалификации технической программы дуэтов в синхронном плавании на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.

Их результат составил 297,0033 балла. На первом месте австрийки Анна-Мария и Эйрини-Марина Александри (305,1684), на втором — китаянки Линь Яньхань и Линь Яньцзюнь (301,0933).

Финал в этом виде пройдет 21 июля. Ранее 18 июля Гайдай показала седьмой результат в квалификации технической программы в сольных соревнованиях (финал пройдет 19-го).

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит с 11 июля по 3 августа в Сингапуре. Российские спортсмены представлены во всех видах спорта, кроме хайдайвинга и водного поло. Они выступают в нейтральном статусе.

Последний раз российские пловцы, прыгуны в воду, представители синхронного плавания участвовали в ЧМ по водным видам спорта шесть лет назад в южнокорейском Кванджу.

Российские синхронистки много лет на знают поражений на крупных турнирах, с Сиднея-2000 девушки не проиграли ни одной Олимпиады (дуэты и группы). В целом последние осечки были в 2007-2008 годах — на ЧМ-2007 Наталья Ищенко проиграла произвольную программу в соло Вирджини Дидье, а на чемпионате Европы-2008 — Хемме Менгуаль.

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Иван Витченко Иван Витченко
синхронное плавание чемпионат мира по водным видам спорта
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