Агент лучшего бомбардира РПЛ рассказал о серьезных переговорах с ПСЖ

Курт Морсинк сообщил, что форвардом «Спартака» Манфредом Угальде интересуются многие клубы, одним из которых был ПСЖ

Манфред Угальде (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

«Пари Сен-Жермен» вел серьезные переговоры с московским «Спартаком» о переходе нападающего Манфреда Угальде. Об этом сообщил агент футболиста Курт Морсинк, которого цитирует телеканал Teletica.

«Дело в том, что по поводу Манфреда всегда звонят, клубы всегда проявляют к нему интерес. ПСЖ был одним из клубов, с которыми у нас были очень серьезные переговоры, одним из многих», — сказал Морсинк.

По словам Морсинка, цена €20 млн в условиях финансового fair play и ситуации с Россией немного ограничивает круг команд, которые могут себе позволить Угальде. «Но ПСЖ — одна из тех команд, у кого зеленый свет на переговоры с Россией. То же самое касается и «Фейенорда», — добавил агент.

В прошлом сезоне коста-риканский нападающий стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ) с 17 голами. При этом практически все голы он забил в первой части чемпионата, а весной 2025 года поразил ворота дважды — в 19-м и заключительном, 30-м, турах.

В «Спартак» Угальде перешел в январе 2024 года из голландского «Твенте» за €13 млн.