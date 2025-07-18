Агент лучшего бомбардира РПЛ рассказал о серьезных переговорах с ПСЖ
«Пари Сен-Жермен» вел серьезные переговоры с московским «Спартаком» о переходе нападающего Манфреда Угальде. Об этом сообщил агент футболиста Курт Морсинк, которого цитирует телеканал Teletica.
«Дело в том, что по поводу Манфреда всегда звонят, клубы всегда проявляют к нему интерес. ПСЖ был одним из клубов, с которыми у нас были очень серьезные переговоры, одним из многих», — сказал Морсинк.
По словам Морсинка, цена €20 млн в условиях финансового fair play и ситуации с Россией немного ограничивает круг команд, которые могут себе позволить Угальде. «Но ПСЖ — одна из тех команд, у кого зеленый свет на переговоры с Россией. То же самое касается и «Фейенорда», — добавил агент.
В прошлом сезоне коста-риканский нападающий стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ) с 17 голами. При этом практически все голы он забил в первой части чемпионата, а весной 2025 года поразил ворота дважды — в 19-м и заключительном, 30-м, турах.
В «Спартак» Угальде перешел в январе 2024 года из голландского «Твенте» за €13 млн.
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