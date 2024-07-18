«Лион» купил одного из лучших бомбардиров Евро-2024 из Грузии
Нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе перешел в «Лион». Об этом сообщается на сайте французского клуба.
Контракт с 23-летним форвардом заключен до 30 июня 2028 года. «Лион» заплатил за Микаутадзе «Мецу» €18,5 млн, еще €4,5 млн могут быть выплачены в качестве бонусов за различные достижения футболиста. Также «Мец» получит деньги от последующей продажи Микаутадзе — €1 млн плюс 15% от суммы сделки.
Микаутадзе стал одним из лучших бомбардиров Евро-2024, забив три гола в четырех матчах. Он помог сборной Грузии дойти до 1/8 финала.
Минувший сезон Микаутадзе провел в двух клубах: начинал и завершал его в составе «Меца» (14 голов и четыре передачи в 22 играх) и в «Аяксе» (девять матчей).
С 2008 по 2015 год Микаутадзе занимался в молодежной академии «Лиона». Профессиональную карьеру он начал в 2018-м в «Меце».
В сборной Грузии Микаутадзе провел 29 матчей и забил 13 голов.
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