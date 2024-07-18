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Евро-2024 ,  
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«Лион» купил одного из лучших бомбардиров Евро-2024 из Грузии

Один из лучших бомбардиров Евро-2024 Микаутадзе перешел в «Лион»
Сюжет
Евро-2024
Нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе подписал четырехлетний контракт с новой командой. 23-летний форвард обошелся французскому клубу в €18,5 млн, еще €4,5 млн могут быть выплачены в качестве бонусов
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Жорж Микаутадзе (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе перешел в «Лион». Об этом сообщается на сайте французского клуба.

Контракт с 23-летним форвардом заключен до 30 июня 2028 года. «Лион» заплатил за Микаутадзе «Мецу» €18,5 млн, еще €4,5 млн могут быть выплачены в качестве бонусов за различные достижения футболиста. Также «Мец» получит деньги от последующей продажи Микаутадзе — €1 млн плюс 15% от суммы сделки.

Микаутадзе стал одним из лучших бомбардиров Евро-2024, забив три гола в четырех матчах. Он помог сборной Грузии дойти до 1/8 финала.

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Минувший сезон Микаутадзе провел в двух клубах: начинал и завершал его в составе «Меца» (14 голов и четыре передачи в 22 играх) и в «Аяксе» (девять матчей).

С 2008 по 2015 год Микаутадзе занимался в молодежной академии «Лиона». Профессиональную карьеру он начал в 2018-м в «Меце».

В сборной Грузии Микаутадзе провел 29 матчей и забил 13 голов.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол сборная Грузии по футболу Жорж Микаутадзе ФК Лион
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