Врач заявил о госсистеме допинга в Испании перед Олимпиадой-92

Эуфемиано Фуэнтес заявил, что перед Олимпиадой получил инструкции от правительства Испании, согласно которым нужно было сделать все, чтобы сборная завоевала медали

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Бывший испанский спортивный врач Эуфемиано Фуэнтес заявил, что в стране ради успехов на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне применялась государственная система допинга. Об этом сообщает Relevo со ссылкой на немецкий телеканал ARD.

«Делайте все, что нужно, но нам нужны медали», — таковы, по словам Фуэнтеса, были инструкции, которые он получил от правительства Испании за несколько лет до Игр в Барселоне. Единственным ограничением было отсутствие положительных результатов допинг-проб и проблем со здоровьем.

Фуэнтес работал в национальном тренировочном центре в Мадриде, через который проходили лучшие спортсмены Испании. «У нас была стратегия, позволяющая работать свободно, без давления, без прессы, без кого-либо. Мы скопировали систему стран Восточного блока. У нас были деньги для обмена информацией с восточногерманскими, польскими, российскими и чешскими врачами из всех восточных стран. И мы покупали информацию за доллары», — добавил Фуэнтес.

По его словам, метод был ориентирован на молодых спортсменов с потенциалом: «Мы привлекли их, подготовили технически, тренировали физически и помогали им с медицинской точки зрения, чтобы они могли проявить себя наилучшим образом».

Для допинга использовался в том числе ЭПО (эритропоэтин). Фуэнтес отметил, что государственная система допинга, организованная испанским правительством с 1980-х годов, включала в себя и другие «классические вещества», а также упомянул Каэтано Корнета, который был рекордсменом Испании на дистанции 400 м, а сейчас является главой миссии испанских олимпийских сборных. Фуэнтес рассказал, что Корнету давали гормоны роста, тестостерон и анаболические стероиды.

ARD отметил, что Федерация легкой атлетики Испании, Олимпийский комитет Испании и сам Корнет не ответили на просьбы прокомментировать заявления Фуэнтеса. РБК направил запрос в Олимпийский комитет Испании и Международный олимпийский комитет.

Сам Фуэнтес в 2013 году был приговорен к году условного тюремного заключения после допингового скандала в велоспорте.

На Олимпийских играх 1992 года сборная Испании заняла шестое место в медальном зачете, завоевав 13 золотых, семь серебряных и две бронзовые награды.