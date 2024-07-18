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Чемпиона мира и Европы уволили с поста главного тренера «Страсбура»

Чемпиона мира и Европы Патрика Виейра уволили с поста тренера «Страсбура»
Патрик Виейра проработал во французском клубе лишь один сезон, по итогам которого команда заняла 13-е место в чемпионате
Патрик Виейра
Патрик Виейра (Фото: Catherine Ivill / Getty Images)

Патрик Виейра покинул пост главного тренера «Страсбура». Об этом сообщается на сайте французского клуба.

Виейра возглавил «Страсбур» летом 2023 года, подписал трехлетний контракт. В прошлом сезоне команда заняла 13-е место в чемпионате Франции.

Ранее 48-летний француз тренировал американский «Нью-Йорк Сити», французскую «Ниццу» и английский «Кристал Пэлас».

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В качестве игрока Виейра три раза становился чемпионом Англии (с «Арсеналом») и четыре раза — Италии (с «Миланом» и «Интером»). Вместе со сборной Франции он выиграл чемпионат мира (1998) и Европы (2000), всего за национальную команду Виейра провел 107 матчей и забил шесть голов.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Патрик Виейра Франция
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