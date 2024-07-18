Чемпиона мира и Европы уволили с поста главного тренера «Страсбура»
Патрик Виейра покинул пост главного тренера «Страсбура». Об этом сообщается на сайте французского клуба.
Виейра возглавил «Страсбур» летом 2023 года, подписал трехлетний контракт. В прошлом сезоне команда заняла 13-е место в чемпионате Франции.
Ранее 48-летний француз тренировал американский «Нью-Йорк Сити», французскую «Ниццу» и английский «Кристал Пэлас».
В качестве игрока Виейра три раза становился чемпионом Англии (с «Арсеналом») и четыре раза — Италии (с «Миланом» и «Интером»). Вместе со сборной Франции он выиграл чемпионат мира (1998) и Европы (2000), всего за национальную команду Виейра провел 107 матчей и забил шесть голов.
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