«Динамо» подписало контракт с чемпионом мира из Канады
Московское «Динамо» подписало контракт с канадским форвардом Максом Комтуа. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба КХЛ.
Соглашение с канадским нападающим рассчитано на один год.
Прошлый сезон 25-летний Комтуа провел в «Каролине Харрикейнз», но в НХЛ сыграл только один матч. В АХЛ у него было 44 (19+25) очка в 65 матчах.
Комтуа был выбран «Анахайм Дакс» на драфте 2017 года во втором раунде под общим 50-м номером. Всего в НХЛ форвард провел 211 матчей и набрал 87 (38+49) очков.
В составе сборной Канады Комтуа выиграл чемпионат мира 2021 года и завоевал серебро в 2022-м.
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