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«Динамо» подписало контракт с чемпионом мира из Канады

«Динамо» подписало контракт с чемпионом мира из Канады Максом Комтуа
Форвард Макс Комтуа провел более 200 матчей в НХЛ за «Анахайм» и «Каролину»
Макс Комтуа
Макс Комтуа (Фото: Kevin Hoffman / Getty Images)

Московское «Динамо» подписало контракт с канадским форвардом Максом Комтуа. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба КХЛ.

Соглашение с канадским нападающим рассчитано на один год.

Прошлый сезон 25-летний Комтуа провел в «Каролине Харрикейнз», но в НХЛ сыграл только один матч. В АХЛ у него было 44 (19+25) очка в 65 матчах.

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Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Комтуа был выбран «Анахайм Дакс» на драфте 2017 года во втором раунде под общим 50-м номером. Всего в НХЛ форвард провел 211 матчей и набрал 87 (38+49) очков.

В составе сборной Канады Комтуа выиграл чемпионат мира 2021 года и завоевал серебро в 2022-м.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ НХЛ ХК Динамо Москва Макс Комтуа
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