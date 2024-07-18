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Тарасова оценила первый турнир Самоделкиной после смены гражданства

Тарасова не увидела перспектив у сменившей гражданство фигуристки Самоделкиной
Заслуженный тренер СССР заявила, что с таким катанием, как на летнем чемпионате Казахстана, в фигуристке нельзя разглядеть перспективы
Софья Самоделкина
Софья Самоделкина (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не видит серьезных перспектив у российской фигуристки Софьи Самоделкиной, которая сменила спортивное гражданство на казахстанское. Об этом она заявила «РИА Новости».

17-летняя Самоделкина на этой неделе победила на летнем чемпионате Казахстана с результатом 161,43 балла. Этот турнир стал для нее первым после смены гражданства. На чемпионате России с таким результатом она заняла бы последнее место.

«Какие медали Олимпиады? С таким катанием последние места занимают и медали не дают. Нет, нельзя в ней разглядеть перспективы на будущее», — сказала Тарасова.

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Спорт
Татьяна Тарасова

Самоделкина — победительница и призер этапов Гран-при России. Лучший результат на взрослом чемпионате России — четвертое место. На счету Самоделкиной также есть победа в финале Кубка России среди юниоров 2020 года, серебро первенства России среди юниоров 2022 года.

Федерация фигурного катания на коньках России в мае одобрила переход Самоделкиной под флаг Казахстана.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Татьяна Тарасова Софья Самоделкина
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