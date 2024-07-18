Тарасова оценила первый турнир Самоделкиной после смены гражданства
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не видит серьезных перспектив у российской фигуристки Софьи Самоделкиной, которая сменила спортивное гражданство на казахстанское. Об этом она заявила «РИА Новости».
17-летняя Самоделкина на этой неделе победила на летнем чемпионате Казахстана с результатом 161,43 балла. Этот турнир стал для нее первым после смены гражданства. На чемпионате России с таким результатом она заняла бы последнее место.
«Какие медали Олимпиады? С таким катанием последние места занимают и медали не дают. Нет, нельзя в ней разглядеть перспективы на будущее», — сказала Тарасова.
Самоделкина — победительница и призер этапов Гран-при России. Лучший результат на взрослом чемпионате России — четвертое место. На счету Самоделкиной также есть победа в финале Кубка России среди юниоров 2020 года, серебро первенства России среди юниоров 2022 года.
Федерация фигурного катания на коньках России в мае одобрила переход Самоделкиной под флаг Казахстана.
Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня
Трудности найма. Как подбирают и удерживают производственный персонал
Тренды производства и торговли минеральными удобрениями
Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации
На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности
Живой организм. Кто и зачем развивает биотехнологии в России
Четыре кита цифровизации. На что делают ставку компании-лидеры
Фактор успеха. От чего зависят результаты цифровой трансформации