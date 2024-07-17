Лучший молодой игрок Евро взял номер Месси в «Барселоне»
Нападающий Ламин Ямаль, который был признан лучшим игроком прошедшего чемпионата Европы, поменял игровой номер в «Барселоне» с 27-го на 19-й, сообщила пресс-служба клуба.
Под 19-м номером в каталонском клубе играли Лионель Месси в 2005–2008 годах, а также в разные годы Серхио Араухо, Патрик Клюйверт и другие футболисты.
Под 19-м номером Ямаль играл за сборную Испании на победном Евро, где он стал лучшим ассистентом (четыре голевые передачи), самым молодым игроком в истории турнира и самым молодым автором гола.
Ямалю 13 июля исполнилось 17 лет.
Было предположение, что Ямаль может взять 10-й номер, который стал вакантным в прошлом сезоне, когда Ансу Фати перешел в «Брайтон» на правах аренды, отмечает The Athletic.
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