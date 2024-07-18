«Спартак» заключил соглашение о сотрудничестве с Альфа-банком
Альфа-банк и «Спартак» подписали соглашение о сотрудничестве, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Церемония подписания соглашения состоялась на домашнем стадионе «Спартака».
В рамках партнерства болельщики с картами Альфа-банка смогут приобретать билеты на матчи «Спартака» с большим кешбэком, а также совершать покупки в магазине клуба и на фуд-кортах стадиона с суперкешбэком до 40%. Планируется также выпуск специальной серии банковских карт Альфа-банка для болельщиков «Спартака». Кроме того, Альфа-банк откроет VIP-лаунж (Alfa Only Lounge) на «ЛУКОЙЛ Арене».
Ранее «РБК Спорт» сообщал, что Альфа-банк заключит трехлетнее спонсорское соглашение со «Спартаком» на сумму в 750 млн руб.
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