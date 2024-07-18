Футболист «Динамо» рассказал, как его пытались обворовать мошенники
Нападающий московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин рассказал в интервью «Чемпионату», как его пытались обмануть телефонные мошенники.
«Как-то раз позвонили и хотели вообще все со счетов у меня забрать. Непонятно кем представились. «Надо встретиться с этим человеком — там подъедет». Я еще зачем-то с ними разговаривал…» — сказал Тюкавин.
По словам Тюкавина, в итоге он просто сбросил звонок. «И больше не звонили — даже блокировать не пришлось», — заключил футболист.
Тюкавин в прошлом сезоне РПЛ забил 15 голов, в списке лучших бомбардиров он занял второе место, уступив только Матео Кассьерре из «Зенита» (21).
Новый сезон РПЛ стартует 20 июля. «Динамо» в первом туре сыграет дома с воронежским «Факелом».
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