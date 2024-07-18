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Американец в 14 лет стал самым молодым футболистом в истории MLS

Американец Каван Салливан в 14 лет стал самым молодым футболистом в истории MLS
Каван Салливан дебютировал за «Филадельфию Юнион», побив рекорд Фредди Аду, который был установлен более 20 лет назад
Каван Салливан
Каван Салливан (Фото: Caean Couto / USA TODAY Sports / Reuters)

Полузащитник «Филадельфии Юнион» Каван Салливан дебютировал в североамериканской Главной футбольной лиге (MLS) в возрасте 14 лет и 293 дня, побив рекорд MLS, сообщает сайт MLS.

Американский футболист вышел на замену на 85-й минуте в матче против «Нью-Инглэнд Революшн» (5:1). Салливан стал самым молодым игроком в истории MLS, он улучшил достижение Фредди Аду, который в апреле 2004 года сыграл в возрасте 14 лет и 306 дней за «Ди Си Юнайтед».

Кроме того, Салливан стал самым молодым игроком, когда-либо игравшим в профессиональных лигах Северной Америки.

В мае ESPN сообщал, что Салливан договорился о переходе в «Манчестер Сити». Он должен присоединиться к английскому клубу, когда ему исполнится 18 лет.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол MLS рекорд Каван Салливан
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