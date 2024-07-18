Американец в 14 лет стал самым молодым футболистом в истории MLS
Полузащитник «Филадельфии Юнион» Каван Салливан дебютировал в североамериканской Главной футбольной лиге (MLS) в возрасте 14 лет и 293 дня, побив рекорд MLS, сообщает сайт MLS.
Американский футболист вышел на замену на 85-й минуте в матче против «Нью-Инглэнд Революшн» (5:1). Салливан стал самым молодым игроком в истории MLS, он улучшил достижение Фредди Аду, который в апреле 2004 года сыграл в возрасте 14 лет и 306 дней за «Ди Си Юнайтед».
Кроме того, Салливан стал самым молодым игроком, когда-либо игравшим в профессиональных лигах Северной Америки.
В мае ESPN сообщал, что Салливан договорился о переходе в «Манчестер Сити». Он должен присоединиться к английскому клубу, когда ему исполнится 18 лет.
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