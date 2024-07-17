«Челси» проведет расследование по напарнику Месси из-за расистской песни

Причиной расследования стал стрим Фернандеса в соцсетях после победы на Кубке Америки. Там можно было услышать, как аргентинцы поют расистскую песню о сборной Франции

Энцо Фернандес (Фото: IMAGO/COLORSPORT/DANIEL BEARHAM)

Футбольный клуб «Челси» проведет расследование в отношении своего аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса после празднования победы в Кубке Америки с расистскими песнями, пишет Би-би-си.

Сборная Аргентины в ночь на 15 июля обыграла Колумбию (1:0) в финале Кубка Америки. После игры Фернандес вышел в прямой эфир в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) из автобуса национальной команды. Во время него можно было услышать, как аргентинцы исполняют расистскую песню о сборной Франции. В частности, она включает в себя такие слова: «Они играют за Францию, но родом из Анголы» и «Их мать — нигерийка, их отец — камбоджиец, но в их паспорте: Франция». Такую же песню исполняли и аргентинские болельщики. В песни также содержались оскорбления в адрес лидера французской команды Килиана Мбаппе.

Товарищ Фернандеса по «Челси» и игрок сборной Франции Уэсли Фофана назвал действия аргентинских игроков «неприкрытым расизмом».

Федерация футбола Франции (FFF) осудила игроков и болельщиков сборной Аргентины за исполнение этой песни. В Федерации заявили, что решили напрямую обратиться к аргентинской федерации и ФИФА, а также подать судебную жалобу на расово оскорбительные и дискриминационные высказывания.

Сам Фернандес заявил, что он «искренне сожалеет» об этом видео.

Фернандес является одним из лучших полузащитников мира. Вместе с Лионелем Месси он был одной из главных звезд мирового первенства 2022 года.