Российский борец Кирилл Бабичук погиб в зоне военной операции

Спортсмену было 27 лет, о его гибели сообщили в Федерации спортивной борьбы России. Там не уточнили, в каком подразделении служил Бабичук

Фото: wrestrus.ru

Российский борец греко-римского стиля Кирилл Бабичук погиб в ходе военной операции на Украине. Об этом сообщается на сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

«Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе искренне соболезнуют родным и близким Кирилла Бабичука», — говорится в сообщении.

В ФСБР не уточнили, в каком подразделении служил спортсмен, а также где и при каких обстоятельствах он погиб.

27-летний Бабичук был мастером спорта по греко-римской борьбе.

В марте в зоне боевых действий погиб призер Паралимпиады в Токио, российский легкоатлет Александр Работницкий. Ему был 31 год.