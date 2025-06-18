 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный ЧМ. США Палмейрас СП Аль-Ахли Каир 1 1,58 x 4,15 2 6,2 Футбол Клубный ЧМ. США Интер Майами Порту 1 4,8 x 4,3 2 1,7 Футбол Клубный ЧМ. США Сиэтл Саундерс Атлетико 1 10 x 5,5 2 1,33 Футбол Клубный ЧМ. США ПСЖ Ботафого РЖ 1 1,2 x 6,9 2 13 Футбол Клубный ЧМ. США Фламенго РЖ Челси 1 4,3 x 3,65 2 1,85 Футбол Клубный ЧМ. США Бавария Бока Хуниорс 1 1,2 x 6,8 2 14 Футбол Клубный ЧМ. США Реал Пачука 1 1,22 x 6,3 2 13 Футбол Клубный ЧМ. США Манчестер Сити Аль-Айн Абу-Даби 1 1,06 x 13 2 26 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку. Главный бой вечера. Полутяжелый вес. 5 раундов Джамаал Хилл Халил Раунтри 1 2,1 x 51 2 1,77 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку Рафаэль Физиев Игнасио Бахамондес 1 1,85 x 50 2 2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Российский дзюдоист Каниковский стал чемпионом мира

В финальной схватке в весовой категории до 100 кг 23-летний россиянин победил японца Доту Араи
Матвей Каниковский (справа)
Матвей Каниковский (справа) (Фото: Yohei Osada / AFLO / Global Look Press)

Российский дзюдоист Матвей Каниковский завоевал золотую медаль на чемпионате мира, который проходит в Будапеште.

В финале в весовой категории до 100 кг 23-летний Каниковский победил японца Доту Араи.

Каниковский — чемпион Европы 2024 года.

Ранее в этой же весовой категории россиянин Арман Адамян завоевал бронзу, победив представителя ОАЭ Джафара Костоева.

Российские дзюдоисты на мировом первенстве выиграли уже четыре медали. Тимур Арбузов стал чемпионом мира (до 81 кг), Аюб Блиев завоевал бронзу (до 60 кг).

Россияне выступают на чемпионате мира под флагом Международной федерации дзюдо.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Задержанного в Ереване российского бизнесмена Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти

Politico: Трамп выступил против снижения потолка на российскую нефть

Семерых мужчин обвинили в крупнейшей краже ювелирных изделий в истории США

АвтоВАЗ представил свой первый кроссовер на ПМЭФ

Глава «Ростелекома» призвал не пускать обратно ушедшие из России компании

Верховный лидер Ирана пригрозил США «непоправимым ущербом» в случае вмешательства

Дмитриев рассказал о последствиях антироссийских санкций

Трамп допустил удары США по ядерным объектам Ирана

Трамп рассказал о беседе с Путиным

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
дзюдо Матвей Каниковский
Материалы по теме
Российский дзюдоист выиграл золото на чемпионате мира
Спорт
Блиев первым из российских дзюдоистов завоевал медаль на ЧМ в Будапеште
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 90,31 (-0,45) Инвестиции, 19:37 Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 78,72 (0) Инвестиции, 19:37
ФРС США сохранила ставку четвертый раз подряд Инвестиции, 21:01
В Смоленской области ограничили работу мобильного интернета Общество, 21:01
«Манчестер Сити» обыграл марокканский клуб на старте клубного ЧМ Спорт, 20:59
В SberCIB обновили прогнозы по акциям застройщиков Инвестиции, 20:54
Особенности национальной еды: как возникло разнообразие российской кухни РБК и Перекрёсток, 20:52
КСИР заявил о первом применении ракет дальностью 2 тыс. км по Израилю Политика, 20:50
На станции МЦД «Опалиха» на 40 минут пропал свет Город, 20:48
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Трамп заявил журналистам, что перестал быть их жертвой, а стал охотником Политика, 20:37
Россиянка победила третью ракетку мира на турнире в Берлине Спорт, 20:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:30
Чек-лист по улучшению состояния волос и кожи головы РБК и Пантовигар, 20:25
Песков объяснил слова Трампа о «вчерашнем» разговоре с Путиным Политика, 20:17
Шапша ответил Пашиняну на сравнение деревни под Калугой с Арменией Политика, 20:15
Российский дзюдоист Каниковский стал чемпионом мира Спорт, 20:13