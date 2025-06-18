Российский дзюдоист Каниковский стал чемпионом мира

В финальной схватке в весовой категории до 100 кг 23-летний россиянин победил японца Доту Араи

Матвей Каниковский (справа) (Фото: Yohei Osada / AFLO / Global Look Press)

Российский дзюдоист Матвей Каниковский завоевал золотую медаль на чемпионате мира, который проходит в Будапеште.

В финале в весовой категории до 100 кг 23-летний Каниковский победил японца Доту Араи.

Каниковский — чемпион Европы 2024 года.

Ранее в этой же весовой категории россиянин Арман Адамян завоевал бронзу, победив представителя ОАЭ Джафара Костоева.

Российские дзюдоисты на мировом первенстве выиграли уже четыре медали. Тимур Арбузов стал чемпионом мира (до 81 кг), Аюб Блиев завоевал бронзу (до 60 кг).

Россияне выступают на чемпионате мира под флагом Международной федерации дзюдо.