Даниил Медведев вышел в четвертьфинал крупного турнира в Галле
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/4 финала турнира ATP в Галле (Германия).
Во втором круге 29-летний россиянин, посеянный на турнире под третьим номером, победил француза Кентена Алиса, 48-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 7:5.
Следующим соперником Медведева будет победитель пары Алекс Михельсен (США) — Стефанос Циципас (Греция).
Медведев занимает 11-е место в мировом рейтинге, на его счету 20 титулов ATP.
Турнир в Галле категории ATP 500 с призовым фондом €2,52 млн завершится 22 июня.
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