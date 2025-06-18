Даниил Медведев вышел в четвертьфинал крупного турнира в Галле

Российский теннисист во втором круге легко победил француза Кентена Алиса

Даниил Медведев (Фото: IMAGO / Ulrich Hufnagel / Global Look Press)

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/4 финала турнира ATP в Галле (Германия).

Во втором круге 29-летний россиянин, посеянный на турнире под третьим номером, победил француза Кентена Алиса, 48-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 7:5.

Следующим соперником Медведева будет победитель пары Алекс Михельсен (США) — Стефанос Циципас (Греция).

Медведев занимает 11-е место в мировом рейтинге, на его счету 20 титулов ATP.

Турнир в Галле категории ATP 500 с призовым фондом €2,52 млн завершится 22 июня.