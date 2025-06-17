 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Флуминенсе РЖ Боруссия Дортмунд 1 5,7 x 4,5 2 1,52 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Ривер Плейт Урава Ред Даймондс 1 1,55 x 4,1 2 6,1 Футбол Клубный ЧМ. США Ульсан Хендай Мамелоди Сандаунз 1 4 x 3,3 2 2,07 Футбол Клубный ЧМ. США Монтеррей Интер Милан 1 5,8 x 4,4 2 1,57 Футбол Клубный ЧМ. США Манчестер Сити Видад Касабланка 1 1,07 x 11,5 2 58 Футбол Клубный ЧМ. США Реал Аль-Хиляль Эр-Рияд 1 1,3 x 6,1 2 10 Футбол Клубный ЧМ. США Пачука Зальцбург 1 2,75 x 3,45 2 2,5 Футбол Клубный ЧМ. США Аль-Айн Абу-Даби Ювентус 1 13 x 6,7 2 1,2 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку. Главный бой вечера. Полутяжелый вес. 5 раундов Джамаал Хилл Халил Раунтри 1 2,17 x 52 2 1,72 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку Рафаэль Физиев Игнасио Бахамондес 1 1,85 x 50 2 2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Россиянка победила бывшую первую ракетку мира на старте турнира в Берлине

Самсонова победила бывшую первую ракетку мира Осаку на старте турнира в Берлине
Людмила Самсонова в трех сетах обыграла японку Наоми Осаку, которая сейчас занимает 57-е место в рейтинге WTA
Людмила Самсонова
Людмила Самсонова (Фото: Al Bello / Getty Images)

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира WTA в Берлине.

В первом матче 26-летняя россиянка обыграла японку Наоми Осаку, бывшую первую ракетку мира, со счетом 3:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Следующей соперницей Самсоновой станет американка Джессика Пегула (третий номер рейтинга WTA).

Самсонова занимает 20-е место в мировом рейтинге (четвертая из россиянок), на ее счету пять титулов WTA.

Турнир в Берлине категории WTA 500 с призовым фондом €925 тыс. завершится 22 июня.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова

WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров

Трамп назвал Такера Карлсона «чокнутым»

Axios: Трамп задумался о передаче Израилю противобункерных бомб

Австрия призвала ЕС готовиться к возобновлению импорта российского газа в случае урегулирования конфликта на Украине

Макрон назвал "хорошей новостью" реакцию Трампа на законопроект об антироссийских санкциях

Reuters: ЕК предложит членам ЕС запретить импорт российского природного газа и СПГ к концу 2027 года

Израильская армия заявила об убийстве нового главы Генштаба Ирана

Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие 100 млрд рублей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис WTA Людмила Самсонова Наоми Осака
Материалы по теме
Лучшая российская теннисистка лишилась рекордного места в рейтинге
Спорт
Рублев с победы стартовал на крупном турнире ATP в Галле
Спорт
Даниил Медведев вышел во второй круг крупного турнира в Галле
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 90,94 (—) Инвестиции, 16 июн, 18:29 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 78,51 (—) Инвестиции, 16 июн, 18:29
ФАС потребовала от «Газпрома» объяснить снижение продаж топлива на бирже Общество, 16:10
Подведены итоги Х конференции «Цифровая индустрия промышленной России» Отрасли, 16:08
Чемезов сообщил Путину об уменьшении объемов производства титана Политика, 16:07
Как обеспечивается цифровой суверенитет страны Пресс-центр, 16:04
«Ростех» заморозит строительство трех мусорных заводов «до лучших времен» Бизнес, 15:54
«Маер» запустил информационную волну в поддержку ПМЭФ Пресс-релиз, 15:44
Мантуров назвал причину сокращения АвтоВАЗом плана выпуска автомобилей Экономика, 15:43
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Чем Карл Брюллов восхитил императора и что можно увидеть в Третьяковке Стиль, 15:36
Россиянка победила бывшую первую ракетку мира на старте турнира в Берлине Спорт, 15:34
Чемезов доложил Путину о росте производства боеприпасов в десятки раз Политика, 15:31
В районе Туапсе образовался горизонтальный смерч. Видео Общество, 15:27
«Хоугарден» и «Хролш»: как британцы неправильно произносят марки пива Вино, 15:26
Шесть ключевых особенностей квартала FØRST на Симоновской набережной РБК и FORMA, 15:24
Посол рассказал о «сюрпризе в рукаве» у Израиля для Ирана Политика, 15:22