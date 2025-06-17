Самсонова победила бывшую первую ракетку мира Осаку на старте турнира в Берлине

Россиянка победила бывшую первую ракетку мира на старте турнира в Берлине

Людмила Самсонова в трех сетах обыграла японку Наоми Осаку, которая сейчас занимает 57-е место в рейтинге WTA

Людмила Самсонова (Фото: Al Bello / Getty Images)

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира WTA в Берлине.

В первом матче 26-летняя россиянка обыграла японку Наоми Осаку, бывшую первую ракетку мира, со счетом 3:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Следующей соперницей Самсоновой станет американка Джессика Пегула (третий номер рейтинга WTA).

Самсонова занимает 20-е место в мировом рейтинге (четвертая из россиянок), на ее счету пять титулов WTA.

Турнир в Берлине категории WTA 500 с призовым фондом €925 тыс. завершится 22 июня.