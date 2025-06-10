Покер футболиста «Динамо» принес сборной России победу над Белоруссией

Сборная России победила в Минске со счетом 4:1. Нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев стал третьим футболистом в истории национальной команды, забившим четыре гола за матч

Фото: телеграм-канал сборной России по футболу

Сборная России разгромила в товарищеском матче команду Белоруссии. Встреча, которая прошла в Минске на Национальном футбольном стадионе, завершилась со счетом 4:1.

Покер сделал нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев. 22-летний форвард провел вторую игру за национальную команду и забил первые голы. Гладышев отличился на 21-й, 24-й, 33-й и 52-й минутах.

У белорусов гол на счету Вадима Пигаса (54).

Гладышев стал третьим футболистом в истории сборной России, кому удалось сделать покер. Ранее четыре мяча в одной игре забивали Олег Саленко (пять; Камеруну на ЧМ-1994) и Артем Дзюба (по четыре; Лихтенштейну в сентябре 2015-го и Сан-Марино в июне 2019-го).

Сборная России c 2022 года отстранена от турниров ФИФА и УЕФА, команда Валерия Карпина играет только товарищеские матчи. За время отстранения сборная провела 17 матчей, ни разу не проиграв (пять ничьих).