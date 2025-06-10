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Спорт ,  
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Покер футболиста «Динамо» принес сборной России победу над Белоруссией

Покер Гладышева принес сборной России победу над командой Белоруссии
Сборная России победила в Минске со счетом 4:1. Нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев стал третьим футболистом в истории национальной команды, забившим четыре гола за матч
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу

Сборная России разгромила в товарищеском матче команду Белоруссии. Встреча, которая прошла в Минске на Национальном футбольном стадионе, завершилась со счетом 4:1.

Покер сделал нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев. 22-летний форвард провел вторую игру за национальную команду и забил первые голы. Гладышев отличился на 21-й, 24-й, 33-й и 52-й минутах.

У белорусов гол на счету Вадима Пигаса (54).

Гладышев стал третьим футболистом в истории сборной России, кому удалось сделать покер. Ранее четыре мяча в одной игре забивали Олег Саленко (пять; Камеруну на ЧМ-1994) и Артем Дзюба (по четыре; Лихтенштейну в сентябре 2015-го и Сан-Марино в июне 2019-го).

Сборная России c 2022 года отстранена от турниров ФИФА и УЕФА, команда Валерия Карпина играет только товарищеские матчи. За время отстранения сборная провела 17 матчей, ни разу не проиграв (пять ничьих).

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол сборная России по футболу сборная Белоруссии по футболу Ярослав Гладышев
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