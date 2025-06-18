Третьяк заявил, что Бобровского дважды лишили приза лучшего в плей-офф

По мнению президента ФХР, именно Сергей Бобровский заслуживал звания MVP плей-офф НХЛ

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк (Фото: Михаил Метцель/ТАСС)

Клуб «Флорида Пантерз» не смог бы выиграть Кубок Стэнли без российского голкипера Сергея Бобровского. Об этом «РБК Спорт» заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

«Казалось бы, соперники уже изучили его действия вдоль и поперек — но наш голкипер постоянно удивляет всех. И делает свои шикарные спасения в самых главных матчах. Я убежден, что именно Сергей — настоящий MVP плей-офф НХЛ. Что в прошлом году, что в этом. Он — самый ценный игрок команды-чемпиона, без такого вратаря «Флорида» не взяла бы Кубок Стэнли», — сказал Третьяк.

По словам президента ФХР, Бобровский в плей-офф НХЛ минувшего сезона «сумел удивить всю хоккейную планету»: «То, что Сергей делал в воротах, — это что-то невероятное, его сейвы можно пересматривать бесконечно. Бобровский с каждым годом выглядит все лучше и лучше — на такое способны только по-настоящему великие вратари», — отметил Третьяк.

Он также заявил, что от всей души рад второй победе Бобровского в Кубке Стэнли. «Сердечно поздравляю и нашего вратаря, и русского защитника «Флориды» Дмитрия Куликова с грандиозной победой! Оба — не только блестящие хоккеисты, но и настоящие патриоты нашей страны», — заключил Третьяк.

«Флорида» выиграла Кубок Стэнли второй год подряд. Команда обыграла «Эдмонтон» в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, претендовавший на «Конн Смайт Трофи» (присуждаемый самому ценному игроку плей-офф НХЛ), во второй раз остался без этой награды.

Лучшим игроком плей-офф был признан канадский форвард «Флориды» Сэм Беннетт. После церемонии награждения он заявил, что считает Бобровского самым ценным игроком.