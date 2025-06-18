ЦСКА заключил контракт с хоккеистом сборной Белоруссии

Соглашение с Владиславом Еременко, который в 2024 году выиграл Кубок Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга», рассчитано на один сезон

Владислав Еременко (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

ЦСКА заключил контракт с белорусским защитником Владиславом Еременко. Об этом сообщается на сайте московского клуба.

Соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано на один год, до конца сезона 2025/26.

На счету Еременко 266 матчей в КХЛ за минское «Динамо» и магнитогорский «Металлург» и 51 (19+32) очко. В 2024 году он выиграл Кубок Гагарина в составе магнитогорского клуба.

Также Еременко выступает за сборную Белоруссии. В 2021 году он сыграл за национальную команду на чемпионате мира.

ЦСКА в прошедшем сезоне в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ занял пятое место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф уступил минскому «Динамо».

Накануне главным тренером ЦСКА был назначен Игорь Никитин, который выиграл Кубок Гагарина с ярославским «Локомотивом» в прошлом сезоне.