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Спорт ,  
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ЦСКА заключил контракт с хоккеистом сборной Белоруссии

ЦСКА заключил контракт с защитником сборной Белоруссии Еременко
Соглашение с Владиславом Еременко, который в 2024 году выиграл Кубок Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга», рассчитано на один сезон
Владислав Еременко
Владислав Еременко (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

ЦСКА заключил контракт с белорусским защитником Владиславом Еременко. Об этом сообщается на сайте московского клуба.

Соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано на один год, до конца сезона 2025/26.

На счету Еременко 266 матчей в КХЛ за минское «Динамо» и магнитогорский «Металлург» и 51 (19+32) очко. В 2024 году он выиграл Кубок Гагарина в составе магнитогорского клуба.

Также Еременко выступает за сборную Белоруссии. В 2021 году он сыграл за национальную команду на чемпионате мира.

ЦСКА в прошедшем сезоне в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ занял пятое место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф уступил минскому «Динамо».

Накануне главным тренером ЦСКА был назначен Игорь Никитин, который выиграл Кубок Гагарина с ярославским «Локомотивом» в прошлом сезоне.

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