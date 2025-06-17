Лучший тренер КХЛ возглавил ЦСКА
Игорь Никитин назначен новым главным тренером московского клуба КХЛ ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В штаб Никитина вошли: старший тренер Дмитрий Юшкевич, тренер Александр Попов, тренер вратарей Рашит Давыдов, тренер по физической подготовке Дмитрий Пирожков и тренер по функциональной подготовке Владислав Брызгалов. Соглашения со всеми членами тренерского штаба рассчитаны на пять лет, до конца сезона 2029/30.
ЦСКА в прошедшем сезоне в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ занял пятое место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф уступил минскому «Динамо». После этого Илья Воробьев был уволен с поста главного тренера.
Никитин в прошедшем сезоне возглавлял ярославский «Локомотив», который выиграл «регулярку», а затем завоевал первый в своей истории Кубок Гагарина. В финальной серии ярославцы победили челябинский «Трактор». 52-летний Никитин был признан лучшим тренером сезона в КХЛ.
Никитин возглавлял «Локомотив» с сентября 2021 года. До этого он в 2017–2021 годах был главным тренером ЦСКА, с которым «армейцы» выиграли Кубок Гагарина по итогам сезона 2018/19. Уволен он был после поражения в финале плей-офф от омского «Авангарда».
В 2012–2018 годах Никитин работал в тренерском штабе сборной России (в 2012 и 2014 годах сборная выигрывала чемпионат мира, в 2018-м — Олимпийские игры).
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