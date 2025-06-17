 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Флуминенсе РЖ Боруссия Дортмунд 1 5,7 x 4,5 2 1,52 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Ривер Плейт Урава Ред Даймондс 1 1,55 x 4,1 2 6,1 Футбол Клубный ЧМ. США Ульсан Хендай Мамелоди Сандаунз 1 4 x 3,3 2 2,07 Футбол Клубный ЧМ. США Монтеррей Интер Милан 1 5,8 x 4,4 2 1,57 Футбол Клубный ЧМ. США Манчестер Сити Видад Касабланка 1 1,07 x 11,5 2 58 Футбол Клубный ЧМ. США Реал Аль-Хиляль Эр-Рияд 1 1,3 x 6,1 2 10 Футбол Клубный ЧМ. США Пачука Зальцбург 1 2,75 x 3,45 2 2,5 Футбол Клубный ЧМ. США Аль-Айн Абу-Даби Ювентус 1 13 x 6,7 2 1,2 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку. Главный бой вечера. Полутяжелый вес. 5 раундов Джамаал Хилл Халил Раунтри 1 2,17 x 52 2 1,72 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку Рафаэль Физиев Игнасио Бахамондес 1 1,85 x 50 2 2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Лучший тренер КХЛ возглавил ЦСКА

Лучший тренер сезона КХЛ Игорь Никитин возглавил ЦСКА
Игорь Никитин во второй раз в своей карьере стал главным тренером ЦСКА. Он сменил на этом посту Илью Воробьева
Игорь Никитин
Игорь Никитин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Игорь Никитин назначен новым главным тренером московского клуба КХЛ ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В штаб Никитина вошли: старший тренер Дмитрий Юшкевич, тренер Александр Попов, тренер вратарей Рашит Давыдов, тренер по физической подготовке Дмитрий Пирожков и тренер по функциональной подготовке Владислав Брызгалов. Соглашения со всеми членами тренерского штаба рассчитаны на пять лет, до конца сезона 2029/30.

ЦСКА в прошедшем сезоне в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ занял пятое место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф уступил минскому «Динамо». После этого Илья Воробьев был уволен с поста главного тренера.

Никитин в прошедшем сезоне возглавлял ярославский «Локомотив», который выиграл «регулярку», а затем завоевал первый в своей истории Кубок Гагарина. В финальной серии ярославцы победили челябинский «Трактор». 52-летний Никитин был признан лучшим тренером сезона в КХЛ.

Никитин возглавлял «Локомотив» с сентября 2021 года. До этого он в 2017–2021 годах был главным тренером ЦСКА, с которым «армейцы» выиграли Кубок Гагарина по итогам сезона 2018/19. Уволен он был после поражения в финале плей-офф от омского «Авангарда».

В 2012–2018 годах Никитин работал в тренерском штабе сборной России (в 2012 и 2014 годах сборная выигрывала чемпионат мира, в 2018-м — Олимпийские игры).

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова

WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров

Трамп назвал Такера Карлсона «чокнутым»

Axios: Трамп задумался о передаче Израилю противобункерных бомб

Австрия призвала ЕС готовиться к возобновлению импорта российского газа в случае урегулирования конфликта на Украине

Макрон назвал "хорошей новостью" реакцию Трампа на законопроект об антироссийских санкциях

Reuters: ЕК предложит членам ЕС запретить импорт российского природного газа и СПГ к концу 2027 года

Израильская армия заявила об убийстве нового главы Генштаба Ирана

Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие 100 млрд рублей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Руслан Алиев
Хоккей КХЛ Игорь Никитин ХК ЦСКА ХК Локомотив Ярославль
Материалы по теме
Овечкин и Панарин сыграют в матче между российскими звездами НХЛ и КХЛ
Спорт
«Локомотив» лишился главного тренера после победы в Кубке Гагарина
Спорт
«Локомотив» отвез Кубок Гагарина к мемориалу погибшей команды
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 90,94 (—) Инвестиции, 16 июн, 18:29 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 78,51 (—) Инвестиции, 16 июн, 18:29
ФАС потребовала от «Газпрома» объяснить снижение продаж топлива на бирже Общество, 16:10
Подведены итоги Х конференции «Цифровая индустрия промышленной России» Отрасли, 16:08
Чемезов сообщил Путину об уменьшении объемов производства титана Политика, 16:07
Как обеспечивается цифровой суверенитет страны Пресс-центр, 16:04
«Ростех» заморозит строительство трех мусорных заводов «до лучших времен» Бизнес, 15:54
«Маер» запустил информационную волну в поддержку ПМЭФ Пресс-релиз, 15:44
Мантуров назвал причину сокращения АвтоВАЗом плана выпуска автомобилей Экономика, 15:43
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Чем Карл Брюллов восхитил императора и что можно увидеть в Третьяковке Стиль, 15:36
Россиянка победила бывшую первую ракетку мира на старте турнира в Берлине Спорт, 15:34
Чемезов доложил Путину о росте производства боеприпасов в десятки раз Политика, 15:31
В районе Туапсе образовался горизонтальный смерч. Видео Общество, 15:27
«Хоугарден» и «Хролш»: как британцы неправильно произносят марки пива Вино, 15:26
Шесть ключевых особенностей квартала FØRST на Симоновской набережной РБК и FORMA, 15:24
Посол рассказал о «сюрпризе в рукаве» у Израиля для Ирана Политика, 15:22