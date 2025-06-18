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Спорт ,  
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Эксклюзив

Быков оценил решение НХЛ не дать Бобровскому MVP Кубка Стэнли

Быков заявил, что Бобровский давно заслужил звание лучшего игрока Кубка Стэнли
Вячеслав Быков подчеркнул, что российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский — профессионал до мозга костей и отличный пример для молодого поколения
Российский вратарь &laquo;Флориды&raquo; Сергей Бобровский
Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский (Фото: Mike Carlson/Getty Images)

Выдающаяся игра российского вратаря «Флориды» Сергея Бобровского давно сделала его достойным трофея «Конн Смайт Трофи». Такое мнение «РБК Спорт» выразил бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

«Сергей — это профессионал до мозга костей. Это отличный пример для молодого поколения, как нужно готовиться и как нужно работать, чтобы постоянно быть на высочайшем уровне. Это профессионал с большой буквы. Он уже давно заслужил этот трофей, потому что, находясь на таком высочайшем уровне в своей профессии, из года в год показывает фантастические результаты и игру. Он давно заслужил», — сказал Быков.

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Спорт
Сергей Бобровский

Отвечая на вопрос, справедливо ли, что Бобровский в итоге трофей не получил, Быков отметил, что тут могут быть разные точки зрения. «Для нас он всегда будет лучшим и является лучшим игроком. Но у кого-то другое мнение, что теперь поделаешь. Важно, что мы от его игры получаем истинное удовольствие. Можно только порадоваться и гордиться такими результатами и таким спортсменом», — заключил Быков.

«Флорида Пантерз» одержала победу над «Эдмонтон Ойлерз» в шести матчах и завоевала Кубок Стэнли второй год подряд.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский являлся одним из основных претендентов на приз «Конн Смайт Трофи», который присуждается самому ценному игроку плей-офф НХЛ.

Лучшим игроком плей-офф НХЛ был признан канадский нападающий «Флориды» Сэм Беннетт.

После церемонии награждения канадец заявил, что лучшим был Бобровский. «Он самый ценный игрок. Каждый вечер он являлся ключевым хоккеистом. На нем все держится. Он придает команде уверенности», — сказал Беннетт.

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Хоккей НХЛ Сергей Бобровский Флорида Пантерз Кубок Стэнли Вячеслав Быков
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