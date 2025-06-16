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Спорт ,  
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РФС нашел замену «Химкам» в Российской премьер-лиге

«Пари НН», несмотря на проигрыш в стыковых матчах, заменит в РПЛ «Химки», не получившие лицензию
Фото: Телеграм-канал ФК «Пари НН»
Фото: Телеграм-канал ФК «Пари НН»

«Пари НН» остался в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон, сообщила пресс-служба РФС.

Исполком РФС утвердил состав участников турнира, в списке есть нижегородская команда, которая заменила «Химки», не получившие лицензию.

В топ-дивизион в следующем сезоне вернутся «Балтика», «Сочи» и «Торпедо».

В прошедшем сезоне «Пари НН» занял 13-е место в РПЛ, а в стыковых матчах уступил «Сочи» из Первой лиги.

Ранее общее собрание клубов РПЛ рекомендовало оставить «Пари НН» в высшем дивизионе на следующий сезон, большинство клубов Первой лиги также выступили за участие «Пари НН» в РПЛ.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
Футбол Российский футбольный союз (РФС) Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Пари Нижний Новгород
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