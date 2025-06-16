РФС нашел замену «Химкам» в Российской премьер-лиге
«Пари НН» остался в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон, сообщила пресс-служба РФС.
Исполком РФС утвердил состав участников турнира, в списке есть нижегородская команда, которая заменила «Химки», не получившие лицензию.
В топ-дивизион в следующем сезоне вернутся «Балтика», «Сочи» и «Торпедо».
В прошедшем сезоне «Пари НН» занял 13-е место в РПЛ, а в стыковых матчах уступил «Сочи» из Первой лиги.
Ранее общее собрание клубов РПЛ рекомендовало оставить «Пари НН» в высшем дивизионе на следующий сезон, большинство клубов Первой лиги также выступили за участие «Пари НН» в РПЛ.
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