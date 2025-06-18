Фетисов назвал IIHF «промокашкой» за игнорирование успехов россиян в НХЛ
Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов раскритиковал Международную федерацию хоккея (IIHF) за то, что та не упомянула россиян на постере, посвященном победе «Флорида Пантерз» в финале плей-офф НХЛ.
«Это очередной раз говорит о том, что это не международная федерация хоккея, а какая‑то промокашка спортивная. Как можно не поздравить, вычеркнуть людей из того, что они добились успеха?» — сказал Фетисов «Матч ТВ».
На коллаже IIHF после победы «Флориды» в Кубке Стэнли изображен трофей и размещены фотографии хоккеистов клуба в форме национальных сборных. На постере нет российского вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского и его одноклубника — защитника Дмитрия Куликова.
По итогам прошлого плей-офф, в котором «Флорида» также завоевала Кубок Стэнли, Бобровского, Куликова и Владимира Тарасенко также не отметили в новости о чемпионстве «Пантерз».
IIHF отстранила сборные России от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.
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