IIHF проигнорировала россиян в постере о победе «Флориды» в Кубке Стэнли
Международная федерация хоккей (IIHF) не упомянула российских хоккеистов на постере, посвященном победе «Флориды Пантерз» в Кубке Стэнли 2025 года.
На коллаже, опубликованном в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России), изображен трофей и фотографии хоккеистов «Флориды» в форме национальных сборных. На постере нет российского вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского и его одноклубника защитника Дмитрия Куликова.
По итогам прошлого плей-офф, в котором «Флорида» в решающей серии обыграла «Эдмонтон Ойлерз», Бобровского, Куликова и Владимира Тарасенко также не отметили в новости о чемпионстве «Пантерз».
IIHF отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. Российские власти, говоря о санкциях в отношении спортсменов, заявляли о недопустимости политизации спорта.
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