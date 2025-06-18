IIHF снова проигнорировала россиян в постере о победе «Флориды» в Кубке Стэнли

IIHF проигнорировала россиян в постере о победе «Флориды» в Кубке Стэнли

IIHF опубликовала постер, посвященный победе «Флориды» в розыгрыше Кубка Стэнли 2025 года. Однако на коллаже нет российского вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского и его одноклубника Дмитрия Куликова

Сергей Бобровский (Фото: Mike Carlson / Getty Images )

Международная федерация хоккей (IIHF) не упомянула российских хоккеистов на постере, посвященном победе «Флориды Пантерз» в Кубке Стэнли 2025 года.

На коллаже, опубликованном в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России), изображен трофей и фотографии хоккеистов «Флориды» в форме национальных сборных. На постере нет российского вратаря «Пантерз» Сергея Бобровского и его одноклубника защитника Дмитрия Куликова.

Фото: iihfhockey / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

По итогам прошлого плей-офф, в котором «Флорида» в решающей серии обыграла «Эдмонтон Ойлерз», Бобровского, Куликова и Владимира Тарасенко также не отметили в новости о чемпионстве «Пантерз».

IIHF отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. Российские власти, говоря о санкциях в отношении спортсменов, заявляли о недопустимости политизации спорта.