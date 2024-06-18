Футболист «Реала» побил рекорд Роналду на Евро-2024

Гюлер из «Реала» забил в 19 лет в дебютном матче на Евро и побил рекорд Роналду

Турецкий полузащитник Гюлер стал самым молодым футболистом в истории, забившим в дебютном матче на чемпионате Европы

Арда Гюлер (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Полузащитник сборной Турции Арда Гюлер стал самым молодым игроком в истории, забившим в дебютном матче на чемпионате Европы по футболу, сообщает Opta.

Футболист мадридского «Реала» отличился на 65-й минуте матча группового турнира Евро-2024 против Грузии. Гюлеру сейчас 19 лет и 114 дней.

Он превзошел рекорд португальца Криштиану Роналду, который забил в возрасте 19 лет и 128 дней в 2004 году в ворота Греции.

Гюлер стал лишь третьим тинейджером (до 20 лет), которому удалось забить в своем дебютном матче на Евро, после венгра Ференца Бене (1964) и Роналду.