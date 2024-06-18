ЦСКА подписал контракт с одноклубником Кокорина

Форвард сборной Белоруссии Артем Шуманский перешел в ЦСКА из «Ариса»

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев и Артем Шуманский (Фото: телеграм-канал ФК ЦСКА)

Белорусский форвард Артем Шуманский подписал контракт с ЦСКА. Об этом сообщается в телеграм-канале московского клуба.

Соглашение с 19-летним футболистом будет действовать до лета 2029 года.

С января 2023 года Шуманский выступал за кипрский «Арис», где в 17 матчах забил три гола, выиграл с командой чемпионат и Суперкубок страны, дебютировал за сборную Белоруссии.

Ранее Шуманский выступал за БАТЭ, с которыми выиграл Суперкубок Белоруссии в 2022 году, а также завоевал бронзовые медали чемпионата.

В «Арисе» Шуманский выступал вместе с российским форвардом Александром Кокориным.

ЦСКА ранее 18 июня объявил об уходе нападающего Артема Заболотного.