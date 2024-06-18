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Спорт ,  
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ЦСКА подписал контракт с одноклубником Кокорина

ЦСКА купил белорусского форварда Шуманского из кипрского «Ариса»
Форвард сборной Белоруссии Артем Шуманский перешел в ЦСКА из «Ариса»
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев и&nbsp;Артем Шуманский
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев и Артем Шуманский (Фото: телеграм-канал ФК ЦСКА)

Белорусский форвард Артем Шуманский подписал контракт с ЦСКА. Об этом сообщается в телеграм-канале московского клуба.

Соглашение с 19-летним футболистом будет действовать до лета 2029 года.

С января 2023 года Шуманский выступал за кипрский «Арис», где в 17 матчах забил три гола, выиграл с командой чемпионат и Суперкубок страны, дебютировал за сборную Белоруссии.

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Фото:ПФК ЦСКА

Ранее Шуманский выступал за БАТЭ, с которыми выиграл Суперкубок Белоруссии в 2022 году, а также завоевал бронзовые медали чемпионата.

В «Арисе» Шуманский выступал вместе с российским форвардом Александром Кокориным.

ЦСКА ранее 18 июня объявил об уходе нападающего Артема Заболотного.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК ЦСКА Александр Кокорин Артем Шуманский

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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