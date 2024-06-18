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Спорт ,  
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ЦСКА объявил об уходе нападающего Антона Заболотного

Воспитанник армейского клуба в сезоне 2022/2023 вместе с ЦСКА стал обладателем Кубка России и серебряным призером РПЛ
Фото: ПФК ЦСКА
Фото: ПФК ЦСКА

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный покидает команду в связи с истечением контракта. Об этом сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Воспитанник армейского клуба вернулся в ЦСКА в 2021 году из «Сочи». За три сезона за команду он провел 104 матча в разных турнирах, в которых отличился 22 забитыми мячами и 11 результативными передачами. В сезоне 2022/2023 года Заболотный вместе с ЦСКА стал обладателем Кубка России и выиграл серебряные медали Российский премьер лиги.

«С одиннадцати лет я армеец, здесь началась моя футбольная жизнь. Долгое время я мечтал однажды вернуться домой, и это произошло три года назад, чему я был очень счастлив. Для меня большая честь носить красно-синюю футболку. В детстве даже представить себе не мог, что однажды выведу родную команду на поле с капитанской повязкой. Ценю каждый момент, проведенный здесь, помню буквально каждый матч, каждую победу, особенно в Кубке России. Со своей стороны я оставлял все силы на поле и никогда не был равнодушен», — прокомментировал свой уход из клуба Заболотный.

Футболист сказал спасибо болельщикам, которые «всегда отлично поддерживали команду, что бы ни случалось на поле». Он также выразил благодарность всем работникам клуба, тренерам, обслуживающему персоналу и партнерам по команде. В ЦСКА, в свою очередь, пожелали Заболотному удачи в дальнейшей карьере.

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Теги
Ярослав Гронский Ярослав Гронский
Российская премьер-лига (РПЛ) ФК ЦСКА Антон Заболотный

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