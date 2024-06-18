Первый тайм матча сборных Грузии и Турции на Евро-2024 завершился вничью

Первый тайм дебютного матча сборной Грузии на Евро завершился вничью

На гол турка Мерта Мюлдюра грузины ответили точным ударом Жоржа Микаутадзе

Фото: Kevin C. Cox / Getty Images

Первый тайм матча первого тура группового турнира чемпионата Европы 2024 года по футболу между сборными Турции и Грузии завершился со счетом 1:1. Встреча проходит в Дортмунде.

Турки вышли вперед на 25-й минуте после гола Мерта Мюлдюра, который отличился красивым ударом с лета с линии штрафной в ближнюю девятку.

Спустя две минуты гол Кенана Йылдыза из-за офсайда отменил VAR.

На 32-й минуте сборная Грузии сравняла счет — отличился Жорж Микаутадзе, нападающий нидерландского «Аякса», выступающий на правах аренды за французский «Мец».

«РБК Спорт» ведет онлайн-трансляцию этой встречи.

В группе F также выступают сборные Португалии и Чехии. Они свой матч проведут позднее во вторник.

Сборная Грузии впервые в своей истории принимает участие в финальной стадии чемпионата Европы.