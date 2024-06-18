 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Евро-2024 ,  
0 

Первый тайм дебютного матча сборной Грузии на Евро завершился вничью

Первый тайм матча сборных Грузии и Турции на Евро-2024 завершился вничью
Сюжет
Евро-2024
На гол турка Мерта Мюлдюра грузины ответили точным ударом Жоржа Микаутадзе
Фото: Kevin C. Cox / Getty Images
Фото: Kevin C. Cox / Getty Images

Первый тайм матча первого тура группового турнира чемпионата Европы 2024 года по футболу между сборными Турции и Грузии завершился со счетом 1:1. Встреча проходит в Дортмунде.

Турки вышли вперед на 25-й минуте после гола Мерта Мюлдюра, который отличился красивым ударом с лета с линии штрафной в ближнюю девятку.

Спустя две минуты гол Кенана Йылдыза из-за офсайда отменил VAR.

На 32-й минуте сборная Грузии сравняла счет — отличился Жорж Микаутадзе, нападающий нидерландского «Аякса», выступающий на правах аренды за французский «Мец».

Болельщики Грузии и Турции подрались на трибунах перед матчем Евро. Видео
Спорт

«РБК Спорт» ведет онлайн-трансляцию этой встречи.

В группе F также выступают сборные Португалии и Чехии. Они свой матч проведут позднее во вторник.

Сборная Грузии впервые в своей истории принимает участие в финальной стадии чемпионата Европы.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Евро-2024 сборная Грузии по футболу сборная Турции по футболу

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Сборные Грузии и Турции объявили составы на матч Евро-2024
Спорт
Результат игры Евро-2024 вошел в топ самых сенсационных в истории турнира
Спорт
Игрок сборной Германии сломал фанату руку перед матчем открытия Евро
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 93,3 (-2,09) Инвестиции, 17:26 Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 87,04 (-2,01) Инвестиции, 17:26
В Минске задержали подозреваемых в нападении на мужчину в Одинцово Общество, 19:54
В Думу внесли проект о памяти жертв геноцида советского народа в ВОВ Общество, 19:53
Сборная Грузии сравняла счет в матче с Турцией. Что происходит на Евро Спорт, 19:53
Сотрудников завода в Сарове задержали за кражу деталей для оборонзаказа Политика, 19:51
Первый тайм дебютного матча сборной Грузии на Евро завершился вничью Спорт, 19:49
В «Урале» объяснили уход капитана его украинским гражданством Спорт, 19:43
ЦБ спрогнозировал рекордную чистую прибыль банков в 2024 году Финансы, 19:40
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
В Telegram появился платный для мужчин сервис знакомств TON Dating Технологии и медиа, 19:35
Роспотребнадзор назвал причину вспышки ботулизма в Москве Общество, 19:31
Шпажистка предложила отправиться на фронт украинке после отказа жать руку Спорт, 19:18
Гладков сообщил об обстрелах и атаках дронов в еще нескольких селах Политика, 19:04
Турция — Грузия. Онлайн матча Евро-2024 Спорт, 19:00
Как «Хачо и пури» и «Пхали-хинкали» в три раза увеличили число заказов РБК и Mango Office, 18:55
Госдума приняла в первом чтении проект о наказании за ввоз патогенов Общество, 18:53