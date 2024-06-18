Первый тайм дебютного матча сборной Грузии на Евро завершился вничью
Первый тайм матча первого тура группового турнира чемпионата Европы 2024 года по футболу между сборными Турции и Грузии завершился со счетом 1:1. Встреча проходит в Дортмунде.
Турки вышли вперед на 25-й минуте после гола Мерта Мюлдюра, который отличился красивым ударом с лета с линии штрафной в ближнюю девятку.
Спустя две минуты гол Кенана Йылдыза из-за офсайда отменил VAR.
На 32-й минуте сборная Грузии сравняла счет — отличился Жорж Микаутадзе, нападающий нидерландского «Аякса», выступающий на правах аренды за французский «Мец».
«РБК Спорт» ведет онлайн-трансляцию этой встречи.
В группе F также выступают сборные Португалии и Чехии. Они свой матч проведут позднее во вторник.
Сборная Грузии впервые в своей истории принимает участие в финальной стадии чемпионата Европы.
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