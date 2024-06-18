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Евро-2024 ,  
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Сборные Грузии и Турции объявили составы на матч Евро-2024

Сюжет
Евро-2024
В стартовый состав грузин вошли Хвича Кварацхелия, Георгий Мамардашвили и Жорж Микаутадзе
Фото: Filip Filipovic / Getty Images
Фото: Filip Filipovic / Getty Images

Сборные Грузии и Турции назвали стартовые составы на матч первого тура группы F чемпионата Европы по футболу. Игра, которая пройдет на стадионе BVB-Stadion в Дортмунде, начнется в 19:00 мск.

С первых минут на поле в составе грузинской команды выйдут Георгий Мамардашвили (вратарь), Гурам Кашия (капитан), Отар Какабадзе, Лаша Двали, Соломон Кверквелия, Анзор Меквабвишвили, Георгий Цитаишвили, Георгий Кочорашвили, Георгий Чакветадзе, Хвича Кварацхелия и Жорж Микаутадзе.

Стартовый состав сборной Турции выглядит следующим образом: Мерт Гюнок (вратарь), Хакан Чалханоглу (капитан), Абдулкерим Бардакчи, Ферди Кадыоглу, Самет Акайдын, Мерт Мелдюр, Оркун Кекчю, Каан Айхан, Арда Гюлер, Кенан Йылдыз и Барыш Йылмаз.

Суперкомпьютер статистической компании Opta пришел к выводу, что сборная Грузии с вероятностью 55,1% проиграет сборной Турции. Вероятность победы грузин суперкомпьютер оценивает в 20,2%, а ничейного результата — в 24,7%.

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Теги
Ярослав Гронский Ярослав Гронский
Евро-2024 сборная Грузии по футболу сборная Турции по футболу

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