Сборные Грузии и Турции объявили составы на матч Евро-2024
Сборные Грузии и Турции назвали стартовые составы на матч первого тура группы F чемпионата Европы по футболу. Игра, которая пройдет на стадионе BVB-Stadion в Дортмунде, начнется в 19:00 мск.
С первых минут на поле в составе грузинской команды выйдут Георгий Мамардашвили (вратарь), Гурам Кашия (капитан), Отар Какабадзе, Лаша Двали, Соломон Кверквелия, Анзор Меквабвишвили, Георгий Цитаишвили, Георгий Кочорашвили, Георгий Чакветадзе, Хвича Кварацхелия и Жорж Микаутадзе.
Стартовый состав сборной Турции выглядит следующим образом: Мерт Гюнок (вратарь), Хакан Чалханоглу (капитан), Абдулкерим Бардакчи, Ферди Кадыоглу, Самет Акайдын, Мерт Мелдюр, Оркун Кекчю, Каан Айхан, Арда Гюлер, Кенан Йылдыз и Барыш Йылмаз.
Суперкомпьютер статистической компании Opta пришел к выводу, что сборная Грузии с вероятностью 55,1% проиграет сборной Турции. Вероятность победы грузин суперкомпьютер оценивает в 20,2%, а ничейного результата — в 24,7%.
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