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Спорт ,  
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ЦСКА в норильской шахте продлил контракт с американским баскетболистом

БК ЦСКА подписал новый контракт с американцем Уэйром в шахте в Норильске
Несколько игроков ЦСКА спустились в шахту рудника «Октябрьский» на глубину 750 м с трофеем Единой лиги ВТБ. Там же Каспер Уэйр подписал новое двухлетнее соглашение
Каспер Уэйр (в центре)
Каспер Уэйр (в центре) (Фото: телеграм-канал БК ЦСКА)

Американский защитник Каспер Уэйр подписал новый контракт с ЦСКА, сообщается в телеграм-канале московского баскетбольного клуба.

Новое соглашение с 34-летним разыгрывающим рассчитано на два года.

При этом подписание прошло в шахте рудника «Октябрьский» в Норильске на глубине 750 м.

ЦСКА отправился в Норильск вместе с трофеем Единой лиги ВТБ, Кубком Белова. При спуске в рудник «Октябрьский» кубок сопровождали игроки Уэйр, Самсон Руженцев, Тони Джекири и Семен Антонов, главный тренер Андреас Пистиолис и президент ЦСКА Андрей Ватутин.

«В прошлом на рудники отправляли за провинности, но я рад, что мы спустились сюда отмечать победу. Мы хотим сохранить чемпионский состав на следующий сезон, и подписание соглашения с Каспером — первый шаг. Мы спустились глубоко под землю не для того, чтобы заставить его подписать контракт. Договорились обо всем наверху», — цитирует Ватутина ТАСС.

В прошедшем сезоне ЦСКА впервые с 2021 года стал чемпионом Единой лиги ВТБ, победив в финальной серии казанский УНИКС.

«Норникель» — владелец и генеральный спонсор ЦСКА.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Баскетбол ПБК ЦСКА Единая лига ВТБ

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