ЦСКА в норильской шахте продлил контракт с американским баскетболистом
Американский защитник Каспер Уэйр подписал новый контракт с ЦСКА, сообщается в телеграм-канале московского баскетбольного клуба.
Новое соглашение с 34-летним разыгрывающим рассчитано на два года.
При этом подписание прошло в шахте рудника «Октябрьский» в Норильске на глубине 750 м.
ЦСКА отправился в Норильск вместе с трофеем Единой лиги ВТБ, Кубком Белова. При спуске в рудник «Октябрьский» кубок сопровождали игроки Уэйр, Самсон Руженцев, Тони Джекири и Семен Антонов, главный тренер Андреас Пистиолис и президент ЦСКА Андрей Ватутин.
«В прошлом на рудники отправляли за провинности, но я рад, что мы спустились сюда отмечать победу. Мы хотим сохранить чемпионский состав на следующий сезон, и подписание соглашения с Каспером — первый шаг. Мы спустились глубоко под землю не для того, чтобы заставить его подписать контракт. Договорились обо всем наверху», — цитирует Ватутина ТАСС.
В прошедшем сезоне ЦСКА впервые с 2021 года стал чемпионом Единой лиги ВТБ, победив в финальной серии казанский УНИКС.
«Норникель» — владелец и генеральный спонсор ЦСКА.