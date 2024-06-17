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Евро-2024 ,  
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Франция благодаря автоголу победила Австрию в первом туре Евро

Сюжет
Евро-2024
Встреча завершилась со счетом 0:1. Австрийский защитник Максимилиан Вёбер забил в свои ворота
Фото: Lars Baron / Getty Images
Фото: Lars Baron / Getty Images

Сборная Франции победила команду Австрии в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу, который проходит в Германии. Матч в Дюссельдорфе завершился со счетом 1:0.

Защитник Австрии Максимилиан Вёбер забил в свои ворота на 38-й минуте.

В начале второго тайма француз Антуан Гризманн в борьбе за мяч вылетел за пределы поля и врезался в рекламный щит. Форварду потребовалась помощь врачей, которым пришлось останавливать кровь у футболиста. Француз смог продолжить встречу после помощи врачей.

Форвард Франции Килиан Мбаппе в конце матча влетел лицом в плечо защитника соперника и сломал нос. Форварда заменили на 90-й минуте

Следующие встречи Франция и Австрия проведут 21 июня: австрийцы встретятся с поляками в Берлине, а французы — с голландцами в Лейпциге.

Сборная Нидерландов (3) возглавляет группу D, второй стала Франция (3), третья — Польша (0) и последняя — Австрия (0). В плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные из занявших третьи места.

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Футбол Евро-2024 Чемпионат Европы по футболу сборная Франции по футболу сборная Австрии по футболу

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