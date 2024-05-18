Поединок между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе состоится 19 мая. Что нужно знать — в материале «РБК Спорт»

Тайсон Фьюри и Александр Усик (Фото: Reuters)

Бой между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе состоится в ночь на 19 мая в Эр-Рияде.

Поединок неоднократно переносился. Контракты на бой были подписаны еще в сентябре прошлого года, он ожидался 23 декабря, но эту дату в итоге не подтвердили. Потом бой должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде, но был перенесен из-за того, что британец получил рассечение на тренировке.

Главный бой века в тяжелом весе

Усик и Фьюри проведут первый за 25 лет поединок за абсолютное чемпионство в тяжелом весе. В последний раз абсолютным чемпионом-тяжеловесом становился Леннокс Льюис: британец в 1999 году победил Эвандера Холифилда и собрал три главных пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF), до того, как в 2007-м году был добавлен титул Всемирной боксерской организации (WBO).

После Льюиса в дивизионе доминировали братья Виталий и Владимир Кличко, однако они не смогли выявить сильнейшего бойца из-за нежелания боксировать друг против друга. В 2015-м году Фьюри победил Владимира Кличко, став чемпионом по версиям WBA, IBF и WBO. Однако в 2016-м году британец отказался от своих титулов и временно завершил карьеру из-за психологических проблем и проблем с наркотиками. Фьюри вернулся в ринг в июне 2018-го года.

Постепенно британец Энтони Джошуа собрал пояса версии WBA, IBF и WBO. В сентябре 2021-го года Усик победил Джошуа единогласным решением судей и стал новым чемпионом мира по боксу по версии WBA, IBF, WBO и IBO, а Фьюри стал чемпион по версии WBC после победы над Деонтей Уайлдером в феврале 2020-го. Теперь Усик и Фьюри встретятся в бою за абсолютное чемпионство в тяжелом дивизионе.

Сколько заработают

Тайсон Фьюри и Александр Усик (Фото: Reuters)

Промоутер Боб Арум в октябре заявил, что гонорары Фьюри и Усика превысят сумму в $100 млн. «Если бы вы сказали Фьюри, что за поединок он заработает всего $100 млн, он бы сильно разозлился. Не назову точную сумму, но могу подтвердить, что она гораздо больше».

Однако многие инсайдеры называют сумму меньше. По информации боксерского обозревателя Саймона Джордана в подкасте talkBOXING, гонорар Фьюри может составить £90 млн (около $115 млн), а Усик заработает £50 млн ($60 млн).

По данным The Story Insider, гарантированные гонорары Фьюри и Усика составят $20 млн и $8 млн, а основной доход они получат от PPV (Pay-per-viev, продажа платных трансляций. — РБК.): доходы распределятся в соотношении 65% на 35% в пользу Фьюри. Эти гонорары боксеры получат независимо от продаж билетов, трансляций и других контрактов.

На данный момент самым кассовым боксерским поединком является бой между Флойдом Мейвезером и Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года. По различным оценкам, общий доход от этой схватки составил около $500 млн, а число закупленных трансляций превысило 4,6 млн.

В какой форме подходят

Усик 27 августа защитил титул чемпиона мира, победив британца Даниеля Дюбуа. Украинский боксер уверенно вел бой к победе. В восьмом раунде ему удалось отправить соперника в нокдаун, после которого тот не смог продолжить бой. Усик одержал 21 победу и не потерпел ни одного поражения в профессиональном ринге.

Фьюри последний бой провел 29 октября: он победил раздельным решением судей экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну. Бой продолжался десять раундов, при этом, в третьем раунде Нганну левым хуком отправил Фьюри в нокдаун. На счету 35-летнего Фьюри 34 победы в 35 боях на профессиональном ринге при одной ничьей в поединке с американцем Деонтеем Уайлдером в 2018 году.

Мнения экспертов

Алексей Тищенко, двукратный олимпийский чемпион по боксу

«Буду больше болеть за Фьюри. Если еще несколько лет назад хотел болеть за Усика, то после последних высказываний в сторону России, хочется, чтоб победил Фьюри. Тайсон нестандартный, длиннорукий боксер, к которому достаточно сложно подстроиться. Он может поддерживать высокий темп на протяжении всего боя, может ударить сильно и досрочно выиграть бой. Что касается Александра, достаточно техничный, подвижный, с хорошими ногами и чувством дистанции. Наверное, он не обладает жестким ударом, но за счет своевременного нанесения ударов, хорошо выигрывает по очкам. Каждый будет стараться использовать свои сильные стороны в бою. Но шансы примерно равны», — отметил Тищенко «РБК Спорт».

Григорий Дрозд, экс-чемпион мира по версии WBC (2014–2016)

«Александр Усик фаворит в этом поединке. Но на самом деле, соперники очень разноплановые, но шансы есть у обоих. То есть, объективно, я бы дал шансы 50/50. Усик, наверное, просто небольшой фаворит в этом бою. Основные преимущества Усика в его технике, скорости, передвижении ног. Конечно, у него огромное количество выбрасываемых ударов, там самым он держит в напряжении соперника. А Фьюри может превзойти за счет характера, он умеет делать бой очень зрелищным. Тайсон может перейти в рубку, что очень не нравится Усику», — сказал Дрозд «РБК Спорт».

Александр Поветкин, бывший регулярный чемпион WBA, экс‑временный обладатель пояса WBC в тяжелом весе, олимпийский чемпион

«Это далеко не простой бой. Может быть, Александр техничнее, но Фьюри — неудобный, корявый и духовитый боксер. Ну и, естественно, он больше Усика. И габариты сыграют на руку Фьюри. А болеть буду… Конечно за Александра. Несмотря ни на что, буду за него болеть. Может, он сам того не понимает, но он русский человек. Они сами этого не понимают, им задурили голову. В общем, буду болеть за него», — приводит слова Поветкина «Матч ТВ».

Андрей Князев, бывший соперник и спарринг-партнер Усика

«Не думаю, что Фьюри сможет (сломать психологически Усика. - РБК.). Усик, грубо говоря, выиграл уже все. Вот один бой ему еще — и все», — цитирует Князева «Чемпионат».