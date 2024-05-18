Такого в истории Бундеслиги не случалось никогда. «Бавария» заняла третье место — худший результат с сезона 2010/11, когда мюнхенцы также были третьими

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Футболисты «Байера» дома обыграли «Аугсбург» со счетом 2:1 в заключительном, 34-м туре чемпионата Германии.

В составе победителей голы забили Виктор Бонифасе (12-я минута) и Роберт Андрих (27). У проигравших отличился Мерт Кемюр (62).

«Байер» завершил сезон в чемпионате Германии без поражений. Такое случилось впервые в истории Бундеслиги (с 1963 года). Команда набрала 90 очков — 28 побед и шесть ничьих. Также «Байер» до 51 матча продлил свою рекордную для европейского футбола серию без поражений.

В нынешнем сезоне подопечные Хаби Алонсо не проиграли ни одного матча. У команды остаются шансы еще на два титула. 22 мая состоится финальный матч Лиги Европы против «Аталанты», 25 мая — финал Кубка Германии против «Кайзерслаутерна».

Второе место в чемпионате Германии занял «Штутгарт», третье — «Бавария» (худший результат с сезона 2010/11), четвертое — «Лейпциг», пятое — дортмундская «Боруссия». Пять первых команд сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Айнтрахт» стал шестым (попал в Лигу Европы), «Хоффенхайм» — седьмым (минимум Лига конференций), «Хайденхайм» — восьмым. Если «Байер» выиграет Кубок Германии, то «Хоффенхайму» достанется путевка в Лигу Европы, «Хайденхайму» — в Лигу конференций.

Бундеслигу покинули «Кельн» и «Дармштадт». Их заменят «Санкт-Паули» и «Хольштайн». «Бохум» и «Фортуна» разыграют еще одно место в элитном дивизионе.