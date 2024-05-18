«Байер» завершил сезон в чемпионате Германии без поражений
Футболисты «Байера» дома обыграли «Аугсбург» со счетом 2:1 в заключительном, 34-м туре чемпионата Германии.
В составе победителей голы забили Виктор Бонифасе (12-я минута) и Роберт Андрих (27). У проигравших отличился Мерт Кемюр (62).
«Байер» завершил сезон в чемпионате Германии без поражений. Такое случилось впервые в истории Бундеслиги (с 1963 года). Команда набрала 90 очков — 28 побед и шесть ничьих. Также «Байер» до 51 матча продлил свою рекордную для европейского футбола серию без поражений.
В нынешнем сезоне подопечные Хаби Алонсо не проиграли ни одного матча. У команды остаются шансы еще на два титула. 22 мая состоится финальный матч Лиги Европы против «Аталанты», 25 мая — финал Кубка Германии против «Кайзерслаутерна».
Второе место в чемпионате Германии занял «Штутгарт», третье — «Бавария» (худший результат с сезона 2010/11), четвертое — «Лейпциг», пятое — дортмундская «Боруссия». Пять первых команд сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
«Айнтрахт» стал шестым (попал в Лигу Европы), «Хоффенхайм» — седьмым (минимум Лига конференций), «Хайденхайм» — восьмым. Если «Байер» выиграет Кубок Германии, то «Хоффенхайму» достанется путевка в Лигу Европы, «Хайденхайму» — в Лигу конференций.
Бундеслигу покинули «Кельн» и «Дармштадт». Их заменят «Санкт-Паули» и «Хольштайн». «Бохум» и «Фортуна» разыграют еще одно место в элитном дивизионе.
Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод
Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета
Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»
Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров
Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя
Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ
Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика
Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео
Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня
Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри
Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото
В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит
Какая обувь опасна для здоровья. Карточки