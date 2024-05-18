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В «Динамо» сообщили о продлении контракта с главным тренером Личкой

В «Динамо» сообщили о продлении контракта с главным тренером Марцелом Личкой
Глава совета директоров московского клуба Дмитрий Гафин сообщил, что у чешского тренера активировалась опция продления соглашения после того, как «бело-голубые» обеспечили себе место в тройке по итогам чемпионата РПЛ
Марцел Личка
Марцел Личка (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Контракт главного тренера «Динамо» Марцела Лички автоматически продлен после попадания команды в тройку лучших по итогам чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам сообщил глава совета директоров московского клуба Дмитрий Гафин.

«У нас задача, как и у Марцела, была попасть в тройку. Поэтому ответ про автоматическое продление контракта положительный», — цитирует Гафина «Матч ТВ».

«Динамо» 18 мая в 29‑м туре РПЛ разгромило «Крылья Советов» со счетом 4:1. Команда сохранила первую строчку в турнирной таблице, набрав 56 очков. Ниже третьего места «Динамо» уже не опустится, а при определенных раскладах может досрочно стать чемпионом 19 мая, если «Зенит» и «Краснодар» потеряют очки в 29-м туре.

«Динамо» разгромило «Крылья Советов» и укрепилось на первом месте в РПЛ
Спорт
Фото:Софья Сандурская / ТАСС

Чешский тренер Личка возглавляет «Динамо» с лета 2023 года. До «Динамо» он был главным тренером «Оренбурга», а также на протяжении карьеры работал в Чехии, Польше и Белоруссии.

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Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
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