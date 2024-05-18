«Динамо» разгромило «Крылья Советов» и укрепилось на первом месте в РПЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1. «Бело-голубые» на пять очков опережают «Зенит», на шесть — «Краснодар», которые свои матчи 29-го тура проведут позднее. «Динамо» может при определенных раскладах досрочно стать чемпионом 19 мая

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Футболисты московского «Динамо» обыграли самарские «Крылья Советов» со счетом 4:1 в домашнем матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей голы забили Фабиан Бальбуэна (29-я и 58-я минуты), Бителло (76) и Муми Нгамалё (90+3). У проигравших отличился Юрий Горшков (40) прямым ударом со штрафного.

Горшков — первый игрок в этом сезоне РПЛ, забивший со штрафных два гола. Последним защитником, забивавшим два или более мячей со штрафных за сезон, был Ярослав Ракицкий (три гола, 2018/19).

Победная серия «Динамо» в РПЛ достигла шести матчей, «бело-голубые» повторили свой рекорд. Кроме того, «Динамо» забивает в 17 матчах РПЛ подряд, в последний раз у них была серия лучше в 1994 году (19 матчей — клубный рекорд).

Бальбуэна стал первым центральным защитником «Динамо» с дублем в матче РПЛ со времен Виталия Дьякова против «Локомотива» в 2015 году.

«Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. У «Зенита» 51 очко, у «Краснодара» — 50. Они свои матчи 29-го тура сыграют позднее. «Динамо» может при определенных раскладах досрочно стать чемпионом уже по итогам этого тура, если «Зенит» и «Краснодар» потеряют очки. «Крылья Советов» расположились на восьмой строчке с 40 очками.

В заключительном, 30-м туре «Динамо» 25 мая в гостях сыграет с «Краснодаром», «Крылья Советов» примут «Пари НН».