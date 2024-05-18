Роналду установил рекорд в чемпионате Саудовской Аравии
Футболист сборной Португалии и «Ан-Насра» Криштиану Роналду стал новым рекордсменом чемпионата Саудовской Аравии по системе «гол+пас».
В пятницу, 17 мая, 39-летний Роналду отметился голевой передачей в матче 32-го тура против «Аль-Хиляля», который завершился со счетом 1:1.
На счету Роналду стало 33 гола и 11 передач в нынешнем сезоне. Он побил рекорд марокканца Абдерразака Хамдаллы, у которого в сезоне 2018/19 было 43 результативных действия также в составе «Ан-Насра».
В чемпионате Саудовской Аравии осталось провести два тура. «Аль-Хиляль» (90 очков) уже досрочно обеспечил себе чемпионство. «Ан-Наср» (78) расположился на втором месте.
Роналду — пятикратный победитель Лиги чемпионов и пятикратный обладатель «Золотого мяча», чемпион Европы, победитель Лиги наций. Его контракт с «Ан-Насром» действует до 2025 года.
Видеокадры с места пожара у аэропорта Минвод
Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за нарушения воинского учета
Путин на вопрос о мирных переговорах ответил словами «нас не приглашают»
Пол Маккартни первым среди британских музыкантлв вошел в список миллиардеров
Терминалы Starlink, которые применяют ВСУ, вышли из строя
Минобороны опубликовало видеокадры с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ
Как в России и других странах потребляют и производят вино. Инфографика
Чемезов оценил сравнение сегодняшней ситуации с серединой 1980-х. Видео
Боррель пообещал, что ЕС не признает независимость Тайваня
Президент Сербии Вучич процитировал маршала Жукова
Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Сделки Майкла Бьюрри
Российский автомобиль «Атом» вывели на открытые тесты. Фото
В Москве не будут строить слишком маленькое жилье. Что это значит
Какая обувь опасна для здоровья. Карточки