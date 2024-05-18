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Роналду установил рекорд в чемпионате Саудовской Аравии

Роналду установил рекорд в чемпионате Саудовской Аравии по системе «гол+пас»
Португальский форвард в нынешнем сезоне забил уже 33 гола и сделал 11 результативных передач за «Ан-Наср». Роналду побил рекорд марокканца Абдерразака Хамдаллы, у которого в сезоне 2018/19 было 43 результативных действия
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду (Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images)

Футболист сборной Португалии и «Ан-Насра» Криштиану Роналду стал новым рекордсменом чемпионата Саудовской Аравии по системе «гол+пас».

В пятницу, 17 мая, 39-летний Роналду отметился голевой передачей в матче 32-го тура против «Аль-Хиляля», который завершился со счетом 1:1.

На счету Роналду стало 33 гола и 11 передач в нынешнем сезоне. Он побил рекорд марокканца Абдерразака Хамдаллы, у которого в сезоне 2018/19 было 43 результативных действия также в составе «Ан-Насра».

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Криштиану Роналду

В чемпионате Саудовской Аравии осталось провести два тура. «Аль-Хиляль» (90 очков) уже досрочно обеспечил себе чемпионство. «Ан-Наср» (78) расположился на втором месте.

Роналду — пятикратный победитель Лиги чемпионов и пятикратный обладатель «Золотого мяча», чемпион Европы, победитель Лиги наций. Его контракт с «Ан-Насром» действует до 2025 года.

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Футбол Ан-Наср Криштиану Роналду
Роналду Криштиану фото

Роналду Криштиану

футболист сборной Португалии и «Ан-Насра»
5 февраля 1985 года

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