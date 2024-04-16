КХЛ назвала лучших игроков полуфинальных серий Кубка Гагарина

Лучшим вратарем полуфинала стал Даниил Исаев («Локомотив»), защитником — Мартин Гернат («Локомотив»), форвардом — Анатолий Голышев («Автомобилист»), новичком — Роман Канцеров («Металлург»)

Даниил Исаев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков полуфинальных серий Кубка Гагарина.

Ярославский «Локомотив» выиграл свою серию у челябинского «Трактора» со счетом 4–0, а магнитогорский «Металлург» победил екатеринбургский «Автомобилист» в семи матчах. Финал Кубка Гагарина начнется 18 апреля.

Лучшим вратарем полуфинала был признан Даниил Исаев («Локомотив»), клуб которого одержал четыре победы в четырех матчах. А один матч он сыграл на ноль. Его коэффициент надежности был 1,23, голкипер отразил 95,24% бросков.

Лучшим защитником стал Мартин Гернат («Локомотив»), набравший 5 (3+2) очков в четырех матчах.

Лучшим нападающим признали Анатолия Голышева («Автомобилист»), у которого было 11 (4+7) очков в семи встречах.

Лучшим новичком стал 19-летний форвард Роман Канцеров («Металлург»), набравший 5 (1+4) очков в семи играх.