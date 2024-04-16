 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

КХЛ назвала лучших игроков полуфинальных серий Кубка Гагарина

Исаев, Гернат и Голышев стали лучшими игроками полуфинала Кубка Гагарина
Лучшим вратарем полуфинала стал Даниил Исаев («Локомотив»), защитником — Мартин Гернат («Локомотив»), форвардом — Анатолий Голышев («Автомобилист»), новичком — Роман Канцеров («Металлург»)
Даниил Исаев
Даниил Исаев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков полуфинальных серий Кубка Гагарина.

Ярославский «Локомотив» выиграл свою серию у челябинского «Трактора» со счетом 4–0, а магнитогорский «Металлург» победил екатеринбургский «Автомобилист» в семи матчах. Финал Кубка Гагарина начнется 18 апреля.

Лучшим вратарем полуфинала был признан Даниил Исаев («Локомотив»), клуб которого одержал четыре победы в четырех матчах. А один матч он сыграл на ноль. Его коэффициент надежности был 1,23, голкипер отразил 95,24% бросков.

«Металлург» сыграет с «Локомотивом» в финале Кубка Гагарина
Спорт
Фото:Официальный сайт ХК «‎Металлург» (metallurg.ru)

Лучшим защитником стал Мартин Гернат («Локомотив»), набравший 5 (3+2) очков в четырех матчах.

Лучшим нападающим признали Анатолия Голышева («Автомобилист»), у которого было 11 (4+7) очков в семи встречах.

Лучшим новичком стал 19-летний форвард Роман Канцеров («Металлург»), набравший 5 (1+4) очков в семи играх.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Автомобилист ХК Металлург Магнитогорск ХК Локомотив Ярославль
Материалы по теме
Судье попали коньком в лицо в матче плей-офф КХЛ
Спорт
Стала известна дата начала нового сезона КХЛ
Спорт
Худший клуб сезона в КХЛ нашел нового главного тренера
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 апреля
EUR ЦБ: 99,79 (+0,07) Инвестиции, 15 апр, 16:28 Курс доллара на 16 апреля
USD ЦБ: 93,59 (+0,15) Инвестиции, 15 апр, 16:28
Путин поговорил с президентом Ирана после атаки на Израиль Политика, 16:02
Знакомьтесь с Девом Пателем: как индийский рыцарь стал манкимэном Life, 15:57
Россиянка проиграла 204-й ракетке мира на турнире WTA во Франции Спорт, 15:55
Зеленский ужесточил правила мобилизации Политика, 15:53
В Греции зажгли огонь Олимпийских игр 2024 года. Фоторепортаж Общество, 15:50 
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:46
Патрушев заявил о проблеме прогнозирования паводков в регионах Общество, 15:45
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В лесу в Ленобласти нашли тело инкассатора с огнестрельным ранением Общество, 15:39
Фонд Сороса в Киргизии прекратил работу из-за закона об иноагентах Политика, 15:38
Курганский губернатор призвал людей «не испытывать судьбу» из-за паводка Общество, 15:34
Хачанов снялся с крупного турнира в Барселоне Спорт, 15:25
NASA признала, что упавший на дом во Флориде мусор прилетел с МКС Технологии и медиа, 15:18
На Настю Ивлееву составили протокол о дискредитации армии России Общество, 15:18
В Хабаровском крае лед снес мост через реку Сутырь Общество, 15:10