КХЛ назвала лучших игроков полуфинальных серий Кубка Гагарина
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков полуфинальных серий Кубка Гагарина.
Ярославский «Локомотив» выиграл свою серию у челябинского «Трактора» со счетом 4–0, а магнитогорский «Металлург» победил екатеринбургский «Автомобилист» в семи матчах. Финал Кубка Гагарина начнется 18 апреля.
Лучшим вратарем полуфинала был признан Даниил Исаев («Локомотив»), клуб которого одержал четыре победы в четырех матчах. А один матч он сыграл на ноль. Его коэффициент надежности был 1,23, голкипер отразил 95,24% бросков.
Лучшим защитником стал Мартин Гернат («Локомотив»), набравший 5 (3+2) очков в четырех матчах.
Лучшим нападающим признали Анатолия Голышева («Автомобилист»), у которого было 11 (4+7) очков в семи встречах.
Лучшим новичком стал 19-летний форвард Роман Канцеров («Металлург»), набравший 5 (1+4) очков в семи играх.
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