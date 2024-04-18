Павлюченкова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Руане
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова завершила выступление на турнире WTA 250 во французском Руане во втором раунде.
Россиянка, занимающая 22-е место в рейтинге и получившая первый номер посева, уступила голландке Аранче Рус (53-е) со счетом 3:6, 6:1, 3:6.
Матч продолжался 2 часа 15 минут. В первом и третьем сетах Павлюченкова проигрывала со счетом 0:5 и 0:4 соответственно.
Рус в четвертьфинале сыграет с полькой Магдой Линетт.
Из россиянок в одиночном разряде турнира, призовой фонд которого превышает €230 тыс., осталась только 16-летняя Мирра Андреева.
Павлюченкова в этом сезоне доходила до полуфиналов турниров в австрийском Линце и Дохе.
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