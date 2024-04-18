Первая ракетка турнира в Руане Павлюченкова не смогла выйти в четвертьфинал

Павлюченкова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Руане

Анастасия Павлюченкова получила на турнире первый номер посева, но смогла одержать только одну победу. В Руане из представительниц России осталась только Мирра Андреева

Анастасия Павлюченкова (Фото: Sean M. Haffey / Getty Images)

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова завершила выступление на турнире WTA 250 во французском Руане во втором раунде.

Россиянка, занимающая 22-е место в рейтинге и получившая первый номер посева, уступила голландке Аранче Рус (53-е) со счетом 3:6, 6:1, 3:6.

Матч продолжался 2 часа 15 минут. В первом и третьем сетах Павлюченкова проигрывала со счетом 0:5 и 0:4 соответственно.

Рус в четвертьфинале сыграет с полькой Магдой Линетт.

Из россиянок в одиночном разряде турнира, призовой фонд которого превышает €230 тыс., осталась только 16-летняя Мирра Андреева.

Павлюченкова в этом сезоне доходила до полуфиналов турниров в австрийском Линце и Дохе.